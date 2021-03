Vitória Strada fala sobre bissexualidade: 'Pênis eu tenho vários aqui em casa'

A atriz e modelo gaúcha Vitória Strada abriu o coração sobre sua bissexualidade em um vídeo publicado nesta quarta-feira (3). Na entrevista com Fabi Gomes, a noiva de Marcela Ricca revelou como se viu apaixonada por uma mulher após uma vida inteira saindo com homens.

"Eu brinco que eu gosto da Marcela. Não sei como é ter uma vida de solteira depois de me descobrir bissexual", contou.

Vitória revelou como se apaixonou pela também atriz: "Sempre me relacionei com homens e estava tudo certo, guardo essas histórias com o maior carinho no meu coração. Mas quando conheci a Marcela, fui me apaixonando e tive que antes de tudo, assumir isso para mim mesma."

A gaúcha também falou sobre os vibradores, que podem ser aliados da mulher no empoderamento sexual.

"As pessoas acham que tudo gira em torno de pênis. E não que não seja legal: é importante, mas não é só isso", disse. "A sociedade é muito falocêntrica. Pênis eu tenho vários aqui em casa. São de brinquedo e são ótimos", completou.

Assista à entrevista completa: