Vitória Strada conta assédio que sofreu em ônibus: ‘Me senti invadida’

A atriz que interpreta a divertida Kyra de “Salve-se quem Puder”, Vitória Strada, contou sobre um trauma que a marcou durante a adolescência: um assédio sofrido dentro de um ônibus. “Somos assediadas, nos sentimos mal e ainda não podemos falar nada, pois somente nós contabilizamos os prejuízos. É triste”, disse.

“As 'cantadas' de homens muito mais velhos desde nova que me deixavam constrangida”, contou a atriz. Ela afirma que sofreu com assédio até em ambientes profissionais: “Comentários durante sessões de fotos onde o homem acha que pode 'brincar' com você só por estar usando biquíni. São situações que marcam uma mulher, e é triste ver que acontece ainda nos dias de hoje, em que as vítimas se sentem acuadas com situações de poder que as impedem de fazer alguma coisa”.

Ela contou sobre o fato de maior machismo que marcou sua adolescência. “Uma vez um homem tocou em mim dentro de um ônibus. Me senti invadida. Sabia que eu não havia feito nada, mas mesmo assim me senti mal em contar para o meu pai, por exemplo. Saí chorando de dentro do ônibus e com medo de ser perseguida pelo homem. Foi uma experiência muito ruim que eu não desejo para ninguém”, relatou Vitória.