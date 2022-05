Vitão afirma ter trocado consumo de maconha por livros

Recentemente, Vitão tem dado o que falar expondo mais de sua vida pessoal. Diversas declarações, incluindo sobre suas intimidades se tornaram assunto nas redes socais. Desta vez, o cantor afirmou um novo hábito que adquiriu: trocar o consumo de maconha pela leitura diária.

"Troquei a maconha diária pela leitura diária, isso já mexeu com a minha cabeça de uma forma bizarra. Foi algo super difícil, mas estou conseguindo fazer isso", contou ele em entrevista ao Folha de São Paulo.

O artista ainda comentou sobre suas preferências literárias, e disse que as biografias tem sido suas preferidas. As últimas lidas foram as histórias dos guitarristas Slash, do Guns N’ Roses, e Angus Young, do AC/DC.

“Como artista, eu me espelho na vida dessas pessoas e posso aprender com os erros, virtudes e conquistas.Quantos artistas não morreram super cedo por causa dos maus hábitos? ", pontuou Vitão, que atualmente está lendo a biografia de Raul Seixas.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)