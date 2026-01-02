Vini Jr. celebra 58 milhões de seguidores no Instagram: “Obrigado”
Marca expressiva do jogador vem após assumir namoro com Virginia Fonseca
O jogador Vini Jr. celebrou, nesta sexta-feira (2/1), a conquista de 58 milhões de seguidores no Instagram, marcando um crescimento expressivo em sua presença nas redes sociais. A comemoração foi feita com uma publicação simples, mostrando uma imagem de pôr do sol em Madri, na Espanha, e a mensagem “58 milhões! Obrigado”.
O significativo aumento no número de seguidores do atleta ocorreu pouco mais de 24 horas depois de ele assumir publicamente o namoro com Virginia Fonseca.
Aumento de seguidores
Desde a confirmação do relacionamento, o perfil de Vini Jr. passou por uma rápida expansão, resultando em um ganho de mais de meio milhão de novos seguidores em apenas um dia.
O crescimento da base de fãs já havia sido notável em outubro, quando o atleta oficializou o namoro, acumulando mais de 630 mil novos seguidores em 24 horas. Naquele mês, ele encerrou com 56,7 milhões de seguidores.
Impacto no perfil de Virginia Fonseca
O impacto do relacionamento foi igualmente sentido no perfil da influenciadora. No dia em que Virginia compartilhou uma imagem ao lado de Vini Jr., rodeados por rosas, confirmando o namoro, ela registrou um aumento superior a 400 mil seguidores.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA