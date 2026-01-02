Vini Jr. celebra 58 milhões de seguidores no Instagram: “Obrigado”

O jogador Vini Jr. celebrou, nesta sexta-feira (2/1), a conquista de 58 milhões de seguidores no Instagram, marcando um crescimento expressivo em sua presença nas redes sociais. A comemoração foi feita com uma publicação simples, mostrando uma imagem de pôr do sol em Madri, na Espanha, e a mensagem “58 milhões! Obrigado”.

O significativo aumento no número de seguidores do atleta ocorreu pouco mais de 24 horas depois de ele assumir publicamente o namoro com Virginia Fonseca.

(Instagram/ @vinijr)

Aumento de seguidores

Desde a confirmação do relacionamento, o perfil de Vini Jr. passou por uma rápida expansão, resultando em um ganho de mais de meio milhão de novos seguidores em apenas um dia.

O crescimento da base de fãs já havia sido notável em outubro, quando o atleta oficializou o namoro, acumulando mais de 630 mil novos seguidores em 24 horas. Naquele mês, ele encerrou com 56,7 milhões de seguidores.

Impacto no perfil de Virginia Fonseca

O impacto do relacionamento foi igualmente sentido no perfil da influenciadora. No dia em que Virginia compartilhou uma imagem ao lado de Vini Jr., rodeados por rosas, confirmando o namoro, ela registrou um aumento superior a 400 mil seguidores.