Vila da Barca Cultural realiza programação gratuita nesta sexta-feira, 10

A comunidade da Vila da Barca recebe nesta sexta-feira (10/05) uma programação cultural gratuita com oficinas, contação de histórias, gastronomia, shows musicais na praça da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, a partir das 17h, para a população.

A iniciativa é do projeto Vila da Barca Cultural idealizado pelo multrinstrumentista Pawer Martins, nascido e criado no bairro, há 33 anos. As atividades serão realizadas pela produtora Pestudio. Antes deste momento de confraternização, o projeto desenvolveu uma oficina de vivência musical com o professor de percussão Wilson Monteiro com 10 crianças e adolescentes da Vila da Barca.

“A mostra de música Vila da Barca Cultural é a primeira vez que ocorrerá, mas as oficinas já acontecem a mais de 10 anos. Por eu ser instrutor de música do Curro Velho, essa oficina de percussão já é um trabalho recorrente e nesse projeto temos a honra de ter como instrutor mestre Wilson, que é professor titular da casa de música do SESC Doca. Wilson já foi professor do Curro Velho e tem essa aproximação com a Vila da Barca”, explica Pawer Martins

A Vila da Barca é uma das maiores comunidades sobre palafitas da América Latina. O objetivo da Mostra Cultural é fomentar, preservar e difundir os ritmos amazônicos para os moradores da comunidade e também para o público geral.

O projeto foi contemplado no Edital de Música da Lei Paulo Gustavo da Secretaria de Cultura do Pará. Para a programação desta sexta-feira, 10, o público vai contar com alegria e a dança do carimbó, ritmos amazônicos e a participação de bandas regionais.

“Projetos de música como esse são sempre bem-vindos na Vila da Barca, porque a gente sabe que ciclo de oficinas gera diversas oportunidades para as crianças e adolescentes. Tem resultados significativos. Temos diversos exemplos na Vila da Barca, onde uma oficina feita no Curro Velho ou na própria Vila mudou a vida de vários adolescentes, inclusive a minha. A música me deu diversas oportunidades e tantos outros que conheço”, destaca Pawer.

Pawer espera que a população compareça para prestigiar as crianças e para se divertir com as outras atividades. “Fica o convite para quem é de fora da vila da barca. Esse é o momento perfeito para conhecer o povo daqui”, destacou.

“Queremos movimentar a Vila com programações culturais, de cultura local e possibilitar que amplie os horizontes na área cultural, musical e artística. A Vila da Barca é um celeiro de grandes artistas que tiveram sua iniciação nas oficinas do Curro Velho”, observa.

Vivências – O professor de percussão e bateria da Escola de Música do Sesc Pará Wilson Nascimento Monteiro, há 26 anos, foi o facilitador da oficina de vivência musical realizada na Vila da Barca na última semana de abril. “Tínhamos cerca de 10 crianças como alunos, e eles são muito inteligentes, aprendem tudo rápido em relação à coordenação motora”, ressaltou.

Wilson Monteiro trabalhou durante a oficina os ritmos amazônicos (carimbó, lundu, retumbão e samba de cacete) e instrumentos específicos como curimbó, maracás, pauzinho e caixa de rufo. “O resultado foi ótimo, conseguir que as crianças tivessem um aprendizado em relação aos ritmos, que tocassem e acompanhassem com a bando Mastodonte. No dia 10, vamos apresentar uma música em homenagem ao Dia da Mães, voltado para os ritmos que praticamos na oficina”, finaliza.

O projeto tem o apoio da Associação dos Moradores da Vila da Barca e fomento da Academia Paraense de Música, do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Cultura do Pará (Secult) e do Ministério da Cultura (MinC) do Governo Federal.

Serviço: Projeto Vila da Barca Cultural

Quando: 10 de maio de 2024 (Sexta-feira)

Hora: A partir das 17h

Local: praça Central da Vila da Barca - Telégrafo