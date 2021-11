Viih Tube dá 'festão' e posa com os ex-namorados

Viih Tube promoveu uma festa, na última quinta-feira (4) e chamou atenção a presença dos três ex-namorados. Todos interagiram com a ex-bbb de forma natural. Após posar com os rapazes, fãs de Viih Tube começaram a especular se haveria chance de ela reatar com algum dos meninos. Ela, então, mostrou mais um registro do quarteto e disse que não há chance de isso acontecer.

"Gente, sei que isso pode ser estranho para alguns, mas não tem recaída, não. São ciclos da vida que se encerram e todos os ex levaram da forma mais leve possível cada término. E todos ele são meus amigos", diz ela, na web, que acrescenta:

"A gente dá risada de tudo. Faz parte da vida", completa ela sobre Luiz Mariz (o mais alto), Lucca Louzas (camisa quadriculada) e Bruno Magri, o ex-namorado mais recente de Viih Tube.