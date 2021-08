Viih Tube planeja levar sua história de vida ao cinema

A influenciadora Viih Tube deu entrevista à colunista Fábia Oliveira e disse que sua participação no reality da Globo a fez ter mais segurança de ser publicamente quem ela realmente é, sem medo de errar, acertar e ser sempre cobrada por isso.

Depois de viver muitos 'cancelamentos' ao longo de sua carreira no mundo virtual, Viih decidiu expor, pela primeira vez, tudo o que ninguém sabia sobre as polêmicas do passado que tanto a fizeram mal. Para isso, escreveu seu terceiro livro. A obra foi batizada de 'Cancelada - O que a internet não mostra' e já está com a pré-venda aberta.

"Eu fui uma garota que viveu com medo por muito tempo", desabafa a influencer, em entrevista exclusiva à coluna. Ela ainda adianta o que o público pode encontrar em sua publicação, revela o desejo de levar suas histórias de vida para o cinema e fala dessa onda de cancelamento que vem tomando conta da internet.