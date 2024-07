VÍDEO: Sheila Mello, do É o Tchan, se encanta com Afuá e apresenta cidade nas redes sociais

A dançarina Sheila Mello, integrante do grupo É o Tchan, encantou-se com as belezas e peculiaridades de Afuá, no Pará, durante o Festival do Camarão 2024, na última sexta-feira (26). Aproveitando sua passagem pela chamada "Veneza Marajoara", a loira publicou um vídeo em suas redes sociais, compartilhando as peculiaridades, belezas e curiosidades sobre o município paraense.

Para Sheila, Jacaré, Beto Jamaica e Compadre Washington, a experiência foi única, já que nenhum dos integrantes havia conhecido a cidade antes. "Tive o privilégio de conhecer essa cidade que fica no Pará, junto com o @eotchanoficial, para o famoso Festival do Camarão", escreveu a dançarina, que ficou impressionada com a simplicidade e a beleza natural do lugar.

VEJA MAIS

A cidade de Afuá, construída sobre palafitas e com um visual que lembra a cidade de Veneza, na Itália, encanta a todos que a visitam. A proibição de carros desde 2012 torna o ambiente ainda mais tranquilo e peculiar. Inclusive, os integrantes do É o Tchan puderam andar no famoso "bicitáxi", um tipo de táxi adaptado para bicicleta, que é muito utilizado pelos moradores.

"Afuaenses, eu amei estar com vocês! 🤍", finalizou a bailarina.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)