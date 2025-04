Vídeo que mostra como estariam os Mamonas Assassinas hoje viraliza; confira

Um vídeo mostrando como estariam hoje os integrantes da saudosa banda de rock cômico Mamonas Assassinas viraliza nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver como cada um dos quatro integrantes do grupo se apresentariam nos dias atuai, tudo a partir do uso da Inteligência Artificial.

Fãs da banda e público em geral podem conferir essa simulação mostrando os artistas Dinho (vocais e violão), Sérgio Reoli (vocais de apoio e bateria), Bento Hinoto (vocais de apoio e guitarra), Samuel Reoli (vocais de apoio e baixo), Julio Rasec (vocais de apoio e teclados). Muitos fãs, inclusive, emocionaram-se diante das imagens, isso pela saudade da banda que em pouco mais de oito meses fez tanto sucesso com uma música irreverente, envolvendo vários estilos, que conseguiu vender mais de três milhões de cópia no Brasil do único disco gravado, o "Mamonas Assassinas", de 1995. No disco, dois sucessos arrebatadores do grupo: "Vira-Vira" e "Pelados em Santos".

VEJA MAIS

O "Mamonas Assassinas" teve sua carreira interrompida de forma abrupta. O avião em que todos os integrantes da banda viajavam de volta para Guarulhos (SP), cidade natal da banda, chocou-se contra a Serra da Cantareira. Os músicos faleceram nesse acidente ocorrido em 2 de março de 1996.