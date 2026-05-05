Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: novela 'O Clone' vira fenômeno na Rússia e é reprisada há 25 anos

Produção brasileira segue no ar sem interrupções e conquistou gerações de russos; influenciadora conta sobre o sucesso da novela

Hannah Franco
fonte

Sucesso no Brasil, “O Clone” vira tradição na Rússia (Instagram/@sunmonkate)

Que “O Clone” foi sucesso no Brasil, isso todo mundo lembra. Mas o que pouca gente sabe é que a novela também se tornou um fenômeno na Rússia, onde é exibida há cerca de 25 anos sem interrupções. No país europeu, a produção é tratada como uma “série” e ganhou espaço na rotina de famílias. Nas redes sociais, russos relatam que cresceram assistindo à trama e que o hábito de acompanhar a história atravessou gerações.

Exibida originalmente no Brasil entre outubro de 2001 e junho de 2002, a novela foi criada por Glória Perez e dirigida por Jayme Monjardim. O sucesso foi imediato, com altos índices de audiência e exportação para mais de 90 países.

VEJA MAIS

image Giovanna Antonelli diz que teve medo de interpretar Jade em 'O Clone'
A novela completa 20 anos e terá reestreia em 2020

image Raul Gazolla conta que levou fora de Juliana Paes em gravações de 'O Clone'
O ator relembrou a história em entrevista, e contou que ele e Marcello Novaes não tiveram sucesso com a atriz

A história acompanha o romance entre Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício), além de abordar temas como clonagem humana, conflitos culturais e dependência química.

Na Rússia, a novela já foi reprisada diversas vezes ao longo das últimas décadas. Elementos como trilha sonora, figurinos e ambientação ajudaram a ampliar o interesse do público pela cultura apresentada na trama. 

O sucesso também influenciou costumes e despertou curiosidade sobre o Brasil. Entre os relatos de fãs, estão o interesse pela dança do ventre e até a decisão de visitar ou morar no país.

Nas redes sociais, a influenciadora Catarina Carioca contou que “O Clone” segue como uma das produções brasileiras mais populares no exterior, mantendo audiência e relevância ao longo do tempo. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

o clone

novela

rússia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Cena Bis: Arlindinho comanda roda de samba no feriado em Belém

Em uma noite marcada pela conexão com o legado de Arlindo Cruz, o cantor Arlindinho emocionou o público paraense durante a turnê “Meu Lugar”

05.05.26 17h50

MÚSICA

Leo Russo lança samba em homenagem a Beth Carvalho, que completaria 80 anos

A canção estava pronta desde 2013, quando a artista participou do primeiro álbum de Leo Russo

05.05.26 17h35

música

Izabella Rocha, fundadora do Natiruts, lança novo single 'Solta pelo mundo'

Música chega com uma versão em português e outra especial, em espanhol

05.05.26 15h49

MÚSICA

Enzo Belmonte apresenta o single “Uma Rainha No Céu” em tributo a Beth Carvalho

Beth Carvalho acompanhou de perto o desenvolvimento do artista e o acolheu como parte de sua linhagem musical

05.05.26 14h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUDANÇA

Ex-MC Brinquedo é apresentado em igreja após deixar o funk

Cantor usou as redes sociais para compartilhar momento e falar sobre nova fase na vida

05.05.26 9h49

POLÊMICA

Jojo Todynho desmarca briga e Malévola brinda 'à morte' da cantora: 'Vou na tua casa'

As discussões na internet iniciaram devido a troca de ofensas pessoais e acusações graves de transfobia

05.05.26 18h03

CELEBRIDADES

Matheus Aleixo, da dupla sertaneja com Kauan, fala pela primeira vez após boatos de traição

Cantor afirma que separação de Paula Aleixo não envolveu terceira pessoa

05.05.26 9h21

VIXI!

Crise entre Vini Jr. e Virginia? Mães do casal publicam mensagens enigmáticas na web

Mensagens compartilhadas nas redes sociais aumentam especulações entre fãs sobre 'climão'

05.05.26 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda