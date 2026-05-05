VÍDEO: novela 'O Clone' vira fenômeno na Rússia e é reprisada há 25 anos

Que “O Clone” foi sucesso no Brasil, isso todo mundo lembra. Mas o que pouca gente sabe é que a novela também se tornou um fenômeno na Rússia, onde é exibida há cerca de 25 anos sem interrupções. No país europeu, a produção é tratada como uma “série” e ganhou espaço na rotina de famílias. Nas redes sociais, russos relatam que cresceram assistindo à trama e que o hábito de acompanhar a história atravessou gerações.

Exibida originalmente no Brasil entre outubro de 2001 e junho de 2002, a novela foi criada por Glória Perez e dirigida por Jayme Monjardim. O sucesso foi imediato, com altos índices de audiência e exportação para mais de 90 países.

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A história acompanha o romance entre Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício), além de abordar temas como clonagem humana, conflitos culturais e dependência química.

Na Rússia, a novela já foi reprisada diversas vezes ao longo das últimas décadas. Elementos como trilha sonora, figurinos e ambientação ajudaram a ampliar o interesse do público pela cultura apresentada na trama.

O sucesso também influenciou costumes e despertou curiosidade sobre o Brasil. Entre os relatos de fãs, estão o interesse pela dança do ventre e até a decisão de visitar ou morar no país.

Nas redes sociais, a influenciadora Catarina Carioca contou que “O Clone” segue como uma das produções brasileiras mais populares no exterior, mantendo audiência e relevância ao longo do tempo.