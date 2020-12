Vídeo mostra Louro José discutindo com 'Silvio Santos'; assista

Em mais um vídeo pessoal e inédito de Tom Veiga, que interpretava o personagem Louro José, o papagaio e companheiro de Ana Maria Braga no "Mais Você", o artista aparece descaracterizado, imitando seu famoso personagem em uma brincadeira com um amigo, que fala como se fosse Silvio Santos. A cena foi gravada por ela durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, e compartilhada por Alessandra Veiga, a ex-mulher de Tom.

O registro é parte de uma série de fotos e vídeos publicados por Alessandra em uma perfil no Instagram dedicado a homenagear Tom, que morreu no início de novembro em sua casa, no Rio.

No vídeo, o artista aparece em uma mesa ao lado do amigo André Catena, que, imitando Silvio Santos, resolveu bater um papo com o Louro.

"Sabe aquele amigo irmão? É essa figura aí , André Catena. 'Papo cabeça' entre o 'Silvio Santos' e o Louro José. Ai, saudade que esmaga meu coração. O Tom reclamava, mas ainda bem que eu filmava tudo", escreveu Alessandra na legenda.

O vídeo também chamou a atenção de fãs que nunca tinham visto o ator interpretar o personagem descaracterizado, sem o fantoche característico.