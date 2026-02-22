VÍDEO: João Gomes homenageia cientista responsável por polilaminina

O cantor João Gomes interrompeu o show que realizava em um camarote na Marquês de Sapucaí, na noite do último sábado (21), para homenagear a cientista Tatiana Sampaio, que estava na plateia. A pesquisadora lidera estudos com a polilaminina, substância utilizada em pesquisas voltadas ao tratamento de lesão medular aguda.

Durante a apresentação, o artista chamou Tatiana ao microfone e destacou a relevância do trabalho dela. “Você é a maior celebridade que temos aqui hoje”, afirmou. A homenagem ocorreu em um dos camarotes do Sambódromo, durante a programação do Desfile das Campeãs, na madrugada deste domingo (22).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a cientista é ovacionada pelo público presente no camarote. Após ser chamada ao centro do espaço por João Gomes, os frequentadores passaram a gritar o nome dela.

Em uma publicação em rede social, a pesquisadora comentou a homenagem e ressaltou o papel da ciência. “A verdadeira celebridade é a ciência. É a esperança. É cada vida transformada. Ser reconhecida dessa forma reforça que estamos no caminho certo — levando conhecimento, inovação e propósito além dos laboratórios e alcançando corações”, escreveu.

O que é a polilaminina e como funciona a pesquisa

A polilaminina é um composto recriado em laboratório a partir da laminina, proteína produzida pelo corpo humano, especialmente durante o desenvolvimento embrionário. A laminina exerce papel importante na organização dos tecidos e no crescimento celular.

Na pesquisa conduzida por Tatiana Sampaio, a substância é utilizada em estudos voltados ao tratamento de lesões medulares agudas, ou seja, ocorridas recentemente e que resultaram na perda de movimentos do corpo. Segundo informações divulgadas sobre o trabalho, o objetivo é reorganizar o tecido nervoso e ampliar as possibilidades de recuperação funcional.

