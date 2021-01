VÍDEO: Gracyanne Barbosa empina o bumbum e mostra corpão em ensaio

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa compartilhou neste domingo (3) um vídeo com os bastidores de seu primeiro ensaio fotográfico do ano. A musa aparece com o famoso corpo escultural todo bronzeado e coberto por um biquíni mínimo, para a alegria dos seguidores.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios para Gracy. "Rainha fit", comentou uma. "Linda, né?", elogiou outro admirador. "Deusa do Egito", brincou outro fã. “Travou meu celular de tanta beleza”, disse mais uma.