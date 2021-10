VÍDEO: Em reality, tamanho de pênis de Arcrebiano vira assunto: 'Pequeno'

Rico Melquiades soltou o verbo sobre Arcrebiano, o Bil Araújo, em “A Fazenda 13”, na sexta-feira (29). Os peões tiveram uma briga dentro do confinamento e o humorista sugeriu que o modelo e ex-BBB teria o pênis pequeno durante uma conversa com Dayane Mello. As informações são do jornal O Dia.

"Tem o pinto pequeno. Nem na sunga dá pra ver o pinto dele, né não?”, disse Rico para a modelo, que concordou: “Uhum, já pensei nisso”. A ex-Big Brother Itália completou: “Por isso que ele deve ser frustrado e inseguro. Tá aí uma resposta”.

Durante a festa, o assunto voltou à tona. Rico e Dayane interromperam uma conversa entre Aline Mineiro, MC Gui, Tiago Piquilo e Valentina Francavilla e voltaram a falar de Bil. "Gente, olhe aqui, escute eu aqui e a Day. A gente descobriu porque o Bil é tão frustrado. Sabe por quê?", questionou Rico. "Diga, Day!", prosseguiu. "Porque ele tem a rola pequena", disparou Dayane. Os peões começaram a rir.

Aline perguntou: "Como você sabe?". "Amiga, não tem nada", respondeu a modelo. "Pela sunga, a gente vê e não tem nada lá, amiga", destacou Rico.