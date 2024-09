VÍDEO: Deixa Falar e Bole Bole apresentam sambas-enredo no concurso da Grande Rio

As escolas de samba Deixa Falar e Bole Bole apresentaram seus sambas-enredo no concurso da Grande Rio na noite desta terça-feira (24), na quadra da escola de samba em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Além das escolas de samba de Belém, o presidente das Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA), Fernando Guga Gomes, também esteve presente.

"Eu tenho certeza, escrevam aí, que vai ter samba paraense na final, quem sabe dois, e no sábado estaremos de volta para comemorar. Samba do Pará, samba com cheiro de patchuli na avenida, na Sapucaí. Vamos aguardar", disse Guga com exclusividade ao O Liberal.

ASSISTA:

O resultado será divulgado nesta quarta-feira (25), às 19h, no Instagram da Grande Rio. No sábado (28), os quatro sambas selecionados disputarão o título. Em 2025, a Grande Rio levará para a Avenida o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, assinado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

ASSISTA AS APRESENTAÇÕES: