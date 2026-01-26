Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Victoria Beckham se reúne com Spice Girls dias após acusações do filho Brooklyn

A única ausência foi Melanie "Mel B" Brown, a Scary Spice

Estadão Conteúdo
fonte

Spice Girls (Instagram @victoriabeckham)

Victoria Beckham voltou a se reunir com integrantes das Spice Girls durante a comemoração dos 50 anos de Emma Bunton, conhecida como Baby Spice. O encontro aconteceu no sábado, 24, em Cotswolds, no interior da Inglaterra, e foi compartilhado pela própria Victoria nas redes sociais.

Além da aniversariante, estiveram presentes Melanie "Mel C" Chisholm, a Sporty Spice, e Geri Halliwell-Horner, a Ginger Spice. A única ausência foi Melanie "Mel B" Brown, a Scary Spice.

"Feliz aniversário para a alma mais linda. Amo muito vocês, meninas", escreveu Victoria na publicação.

A publicação recebeu comentários de apoio, incluindo uma mensagem do marido, David Beckham, celebrando o momento. "Isso me deixou feliz. Só consigo imaginar como os fãs das Spice Girls se sentem", disse o ex-jogador de futebol.

Confira a publicação aqui

Celebração em meio à tensão familiar

O reencontro aconteceu poucos dias após a exposição pública de um conflito na família Beckham. Na última segunda-feira (19), Brooklyn Beckham, filho mais velho de Victoria e David, publicou uma série de mensagens nas redes sociais nas quais acusou os pais de tentarem interferir em seu relacionamento com a esposa, a atriz Nicola Peltz.

Nas postagens, Brooklyn afirmou que a mãe teria causado constrangimento durante o casamento do casal, realizado em 2022. Segundo ele, Victoria interferiu na primeira dança dos noivos após o cantor Marc Anthony chamá-lo ao palco.

"Ela dançou de forma muito inadequada comigo na frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida", escreveu.

Brooklyn também alegou que os pais pressionaram para que ele cedesse direitos sobre seu nome e que Victoria teria cancelado, na última hora, a confecção do vestido de noiva de Nicola.

O primogênito citou ainda conflitos envolvendo a organização da cerimônia e afirmou que o casal tentou "arruinar" seu relacionamento.

Em outro trecho, declarou que não pretende se reconciliar com a família e classificou a imagem pública construída pelos pais como uma "fachada".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Victoria Beckham

Spice Girls

reunião

Brooklyn

acusações
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BBB 26

BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no Paredão; veja como foi a formação

Eliminado será conhecido na próxima terça-feira (27)

26.01.26 8h02

CRISE

Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda

Victoria falou sobre as lembranças que uma publicação resgatou

26.01.26 12h07

FAMOSOS

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, diverte internautas com publicações no X; conheça

Terapeuta em Análise do Comportamento, a companheira do participante do Big Brother Brasil 26 tem chamado a atenção com posts engraçados nas redes sociais

26.01.26 11h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda