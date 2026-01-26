Victoria Beckham se reúne com Spice Girls dias após acusações do filho Brooklyn

Victoria Beckham voltou a se reunir com integrantes das Spice Girls durante a comemoração dos 50 anos de Emma Bunton, conhecida como Baby Spice. O encontro aconteceu no sábado, 24, em Cotswolds, no interior da Inglaterra, e foi compartilhado pela própria Victoria nas redes sociais.

Além da aniversariante, estiveram presentes Melanie "Mel C" Chisholm, a Sporty Spice, e Geri Halliwell-Horner, a Ginger Spice. A única ausência foi Melanie "Mel B" Brown, a Scary Spice.

"Feliz aniversário para a alma mais linda. Amo muito vocês, meninas", escreveu Victoria na publicação.

A publicação recebeu comentários de apoio, incluindo uma mensagem do marido, David Beckham, celebrando o momento. "Isso me deixou feliz. Só consigo imaginar como os fãs das Spice Girls se sentem", disse o ex-jogador de futebol.

Celebração em meio à tensão familiar

O reencontro aconteceu poucos dias após a exposição pública de um conflito na família Beckham. Na última segunda-feira (19), Brooklyn Beckham, filho mais velho de Victoria e David, publicou uma série de mensagens nas redes sociais nas quais acusou os pais de tentarem interferir em seu relacionamento com a esposa, a atriz Nicola Peltz.

Nas postagens, Brooklyn afirmou que a mãe teria causado constrangimento durante o casamento do casal, realizado em 2022. Segundo ele, Victoria interferiu na primeira dança dos noivos após o cantor Marc Anthony chamá-lo ao palco.

"Ela dançou de forma muito inadequada comigo na frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida", escreveu.

Brooklyn também alegou que os pais pressionaram para que ele cedesse direitos sobre seu nome e que Victoria teria cancelado, na última hora, a confecção do vestido de noiva de Nicola.

O primogênito citou ainda conflitos envolvendo a organização da cerimônia e afirmou que o casal tentou "arruinar" seu relacionamento.

Em outro trecho, declarou que não pretende se reconciliar com a família e classificou a imagem pública construída pelos pais como uma "fachada".