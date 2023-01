‘Viandante’ livro reúne quatro décadas de poemas sobre viagens; lançamento acontece hoje, 11

Será lançado hoje, 11, o livro de poesia "Viandante" da bibliotecária e escritora Rosa Cordeiro Gama, às 19h no Núcleo de Conexões Na Figueredo. A obra reúne 51 poemas sobre viagens na Amazônia e em alguns países, e aborda sentimentos e memórias da autora. Lançado pela editora Monomito, o livro também traz a colaboração de poemas de outros autores.

Rosa Maria Cordeiro Gama, 69 anos, começou a sua história na literatura como Bibliotecária na Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1980, no mesmo período começou a escrever seus poemas que só seriam publicados mais de 40 anos depois. Até 2010 trabalhou na universidade e ajudou a organizar importantes coleções como a de Vicente Salles e o acervo do Museu de Arte de Belém. Ela conta como é estar do outro lado, de quem escreve e tem sua obra disponível para leitura. "Eu observava muito os artistas, li uma coisa que a poesia é tipo a arte plástica da literatura. Eu já tinha poesias escritas. Eu nunca pensei em publicar um livro, iss veio muito tempo depois, com a conversa com o Toni", disse.

O nome do livro surgiu inspirado na viagem que fez para Portugal. Ela contou que no Castelo de São Jorge, em Lisboa, viu uma placa com uma poesia, que chamou sua atenção. "A gente vive viajando, vive circulando, andando, viandante quer dizer isso. É uma viagem física, mas também uma viagem astral", comentou.

"E também no tempo que eu era ativa profissionalmente, eu viajava muito como bibliotecária, eu ia para seminário, congresso e depois eu viajava para o exterior. E isso tudo se retrata, apareceu como viandante, porque eu fui numa visita no Castelo de São Jorge, em Lisboa, e tinha uma placa lá de madeira, buscamos a autoria e eu trouxe a frase também para dentro do livro", complementou.

Questionada sobre a viagem que mais a marcou e emocionou, Rosa destacou que foi aos 12 anos de idade, acompanhada de um familiar. Uma viagem de Belém a Manaus. "Fizemos essa viagem, meu tio e eu, de Belém até Manaus. Ela se tornou especial, porque tinha a ver com a minha pátria, minha cidade", arguiu.

O escritor e editor, Toni Moraes, que trabalha na editora Monomito, relembrou que ao ter acesso ao material de poemas de Rosa, ficou impressionado. "A gente sempre conversou muito, muitos interesses afim, a gente fala muito sobre arte, fala muito sobre literatura, sobre poesia e um dado momento a dona Rosa me falou que tinha alguns poemas escritos ao longo da carreira e tinha vontade de publicar. Quando ela me mandou as poesias eu fiquei muito contente com o material, porque tem poesias que me tocaram muito", comentou.

Toni acredita que os leitores paraenses e Belém que estará completando 407 anos amanhã, 12, ganham um presente que retrata a relação com Belém e com a Amazônia, assim como a natureza. "Tem um olhar de uma pessoa que viveu essa Belém, dentro desse livro tem também um diálogo dessa vivência de Belém, vivência amazônica com outros lugares. Um dos temas fortes do livro é justamente a ecologia. Eu acredito que é um assunto incontornável para esse nosso século que a gente está vivendo agora. Falar sobre ecologia, falar sobre a proteção das florestas, dos animais e é certamente muito pungente nas poesias da dona Rosa", concluiu.

Serviço

Evento: Lançamento do livro de poesias “Viandante” de Rosa Cordeiro Gama.

Data: quarta-feira, 11.

Local: Núcleo de Conexões Na Figueredo. Av. Gentil Bitencourt, 449 - Nazaré.

Hora: 19h

Preço: R$ 40,00

Informações: @leiamonomito