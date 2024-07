Versão global do Rupaul's Drag Race divulga elenco com brasileira; saiba quem é

O Paramount+ acaba de revelar o elenco estelar do primeiro Rupaul's Drag Race Global All Stars, que começa a ser transmitido, no Brasil, no dia 20 de setembro. O reality também estará disponível para os demais países da América Latina, Itália, Alemanha, Suíça, Áustria, França e, ainda neste ano, no Japão. As doze queens que fazem parte do elenco representarão cada um de seus países enquanto competem pelo título de “Queen of the Mothertucking World”, um grande prêmio de 200 mil dólares e uma vaga no “Drag Race Hall of Fame”.

No elenco está a brasileira Miranda Lebrão, atriz e artista visual carioca, que ficou no TOP 4 da temporada brasileira. Com formação em atuação e engenharia naval, Miranda traz drama e transformismo para sua persona drag e está ansiosa para mostrar seus talentos para o mundo.

O programa traz a icônica apresentadora de RuPaul’s Drag Race, RuPaul Charles, liderando o painel de jurados, ao lado da lendária jurada, Michelle Visage, e do coreógrafo Jamal Sims, além de jurados convidados de toda a franquia internacional. “O mundo não está pronto para RuPaul’s Drag Race Global All Stars”, disse o apresentador e produtor executivo oito vezes vencedor do Emmy, RuPaul. “Doze rainhas representando seus países de origem elevam as apostas a um nível totalmente novo. Além disso, a mistura internacional de carisma, singularidade, coragem e talento irá surpreender vocês”, completou.

Em comemoração a nova versão global da icônica franquia, a MTV e a World of Wonder fizeram parceria com a All Out – uma organização internacional que luta pelos direitos LGBTQIAP+ em todo o mundo – fazendo uma doação de 100 mil dólares para iniciar o novo fundo. Para saber mais e contribuir, procure o QR code “Drag Saves the World” ao final de cada episódio.

“Estamos entusiasmados em colaborar com RuPaul’s Drag Race Global All Stars no fundo ‘Drag Saves the World’”, disse Matt Beard, diretor Executivo da All Out. “Esta parceria não é apenas uma celebração da cultura drag, é também uma poderosa declaração de amor, solidariedade e apoio às pessoas LGBTQIAP+ em todo o mundo que enfrentam violência e intolerância. Os fundos angariados irão transformar e proteger diretamente vidas, apoiando casas seguras, evacuação, apoio de emergência e muito mais para aqueles que defendem corajosamente os direitos humanos nos ambientes mais desafiantes. Juntos, podemos garantir que todos, independentemente de quem sejam ou de quem amam, possam viver com dignidade, segurança e orgulho.”