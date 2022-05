Verdadeira Dona do Pedaço acusa Globo de roubar sua história

A vendedora de bolos Sandra Rodrigues Campos processou a TV Globo e pede indenização milionária com a veiculação da novela A Dona do Pedaço (2019).Ela alega que sua história foi copiada e que ela é a verdadeira Maria da Paz, criada por Walcyr Carrasco e interpretada por Juliana Paes.

O caso foi apresentado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo e, segundo os autos, aos quais o Notícias da TV teve acesso, a vendedora pede R$ 5 milhões por danos materiais, R$ 5 milhões por danos morais e mais R$ 5 milhões de indenização por lucros cessantes. Sandra também quer proibir que a Globo use a marca A Dona do Pedaço, que afirma se referir a ela desde 2004.

No processo, a autora conta que nasceu em Rio Verde, no interior do Estado de Goiás, e que se mudou para São José do Rio Preto aos 30 anos. Para bancar as despesas da casa e criar sua filha, Sandra passou a confeccionar e vender bolos caseiros de receitas de família na rua. Assim como aconteceu com Maria da Paz, Sandra aprendeu a fazer bolos com a avó.

Em 2004, a boleira passou a apresentar um programa de televisão que se chamava A Dona do Pedaço, seu apelido na região. A atração ia ao ar na TV Gente, emissora local, que foi ao ar pelo canal eventual 15 da NET Rio Preto. Na atração, a boleira preparava uma receitas e comandava entrevistas.

Por causa do programa, seu nome ganhou destaque na comunidade, sendo conhecida por todos como A Dona do Pedaço. Sandra foi personagem de algumas reportagens em veículos locais como, por exemplo, na revista Ala Vip Magazine.