Verão Liberal 2026: Salinas tem shows de Thiago Costa e Vini Oliveira nesta sexta (24)

Que tal aproveitar o último final de semana de julho celebrando a música que toca fundo na Amazônia, nas festas do Estado do Pará, em plena noite enluarada de veraneio? Pois é assim que vão ser as noites desta sexta-feira (24) e deste sábado (25) na Orla do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste paraense, na agitação do Verão Liberal 2026. No Palco Liberal, montado na praça, a sexta vai ter toda a vibração de dois artistas expressivos: o cantor Thiago Costa vai colocar todo mundo para cantar e dançar junto e, para animar de vez o clima do verão, o cantor Vini Oliveira vai chegar com o ritmo contagiante do forró e de outros ritmos. Tudo a partir das 20h. E tem mais. Nesse mesmo horário, já no sábado, o som ficará por conta de Edilson Morenno, um dos grandes compositores do Pará.

O Verão Liberal 2026 é fruto de uma parceria do Grupo Liberal e da Prefeitura de Salinópolis, com o patrocínio do Grupo Líder, da Universidade da Amazônia (Unama) e da Cerveja Caribeña. Nesse clima de veraneio em alto astral, a turma da Rádio Liberal FM prepara uma série de atrações para a plateia dos shows, ou seja, distribuição de brindes e promoções especiais, além de surpresas. A apresentação dessa festa, que abrilhanta o verão de Salinas, está a cargo do radialista Markinho Pinheiro. E o público não perde por aguardar esse momento especial na Atlântica, no nordeste do Pará.

A festa no Palco Liberal, na Orla do Maçarico, começa nesta sexta com um grande show de Vini Oliveira. E essa atração tem tudo a ver com o veraneio paraense, pelo fato de que os visitantes de Salinas, nesta época do ano, em particular, adoram celebrar os bons momentos com família e amigos. E, para isso, nada melhor que um show bem animado, como anuncia Vini, esse cantor natural de Marapanim, no nordeste do Pará, que conta com quatro anos de carreira.

“Um pouco mais de um mês depois de um vídeo postado por minha mãe nas redes sociais cantando uma música do cantor João Gomes, recebi o convite para cantar com ele no Marina Clube e aceitei, por ter o timbre muito parecido com o dele”, revela Vini.

O artista destaca que “o forró é o ritmo predominante no meu repertório, mas canto um pouco de tudo”. “Então, o povo pode esperar neste show muito forró e energia elevada de todos que fazem parte da nossa banda. Com forró, piseiro e muito mais”, acrescenta.

Vini tem razão para estar na maior expectativa com relação a este show em Salinópolis. “Será a primeira vez no palco do Verão Liberal em Salinas; a expectativa é grande e estamos muito felizes em fazer parte desse grande evento”, completa.

De coração aberto

Um momento muito especial para quem está veraneando em Salinas será o show do cantor Thiago Costa, a “Potência do Pará”. Esse artista vive um momento mágico na carreira, conquistando novos fãs a cada trabalho musical. E, em Salinas, Thiago faz show no Palco Liberal nesta sexta (24) e, no sábado (25), ele se apresentará aos participantes da Corrida do Sal.

“Tenho muito orgulho de representar o nosso Pará por onde passo e de fazer o que eu mais amo, que é cantar e levar alegria para as pessoas”, destaca Thiago Costa, na expectativa para as duas apresentações em Salinópolis.

Thiago destaca ser “maravilhoso estar no Verão Liberal”. “Eu estou muito feliz e honrado em fazer parte dessa programação tão especial. que já faz parte da história do verão paraense. Então, poder subir nesse palco é motivo de muita alegria”, declara o artista.

E essa alegria toda Thiago Costa pretende compartilhar com os fãs e o público em geral na Orla do Maçarico. “Vai ser um show preparado com muito carinho. A gente montou um repertório especial para o público cantar, dançar, se emocionar e aproveitar cada momento. Quero que a galera viva intensamente esse verão lindo, celebrando a música, a amizade e a alegria que só Salinas proporciona. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível”.

Entre os sucessos interpretados por Thiago Costa, existem duas músicas que não podem ficar de fora da setlist desse artista. “Não podem faltar ‘Ao Pôr do Sol’, que tem tudo a ver com o clima de Salinas, e a sequência do nosso novo trabalho ‘Potência Paraense’, que representa muito bem a nossa identidade e sempre coloca o público para cantar junto. E, claro, preparamos muitas outras surpresas para fazer uma grande festa”, adianta Thiago. Ele canta ritmos regionais, arrocha e sertanejo.

Se depender de Thiago Costa e do público em Salinas, o show do artista nesta sexta-feira tem tudo para celebrar em alto estilo o verão do Pará. E ele não nega ser fã das praias e do agito de Salinópolis. “Salinas é um lugar que tem uma energia única. É um destino que reúne famílias, amigos, turistas e artistas para celebrar o melhor do verão paraense. Além das praias maravilhosas, tem uma cultura muito rica, um povo acolhedor e uma alegria contagiante. É uma felicidade enorme fazer parte dessa programação e poder contribuir com música para tornar esse momento ainda mais especial. Espero todo mundo na Orla do Maçarico para fazermos uma festa linda juntos!”, arremata Thiago.

Serviço:

Verão Liberal 2026

Nesta sexta (24), a partir das 20h

Shows com Vini Oliveira e Thiago Costa

Neste sábado (25), no mesmo horário

Show com Edilson Morenno

Tudo no Palco Liberal, montado na Orla do Maçarico