Velório de Genival Lacerda será restrito à família

Responsável por eternizar sucessos como “De Quem é Esse Jegue?” e “Severina Xique-Xique”, o cantor Genival Lacerda faleceu na manhã desta quinta-feira (7), em decorrência de complicações da covid-19. O artista de 89 anos será enterrado às 18h de hoje, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo (conhecido como Cemitério Monte Santo), em Campina Grande (PB).

A assessoria do cantor informou que o corpo de Genival sairá do hospital no Recife por volta das 13h e será velado apenas por familiares mais próximos. O mestre do forró será enterrado em um jazigo da família, ao lado da mãe, Severina Lacerda, e outros dois irmãos.

LEIA MAIS:

Genival Lacerda morre aos 89 anos no Recife, vítima da Covid-19

A notícia da morte do artista veio a público pelo filho, Genival Lacerda Filho, em uma mensagem breve e carregada de sentimentos: "Painho faleceu", disse, nos stories do Instagram.

Genival estava internado na UTI de um hospital particular do Recife desde o dia 30 de novembro, quando foi diagnosticado com pneumonia decorrente da covid-19.