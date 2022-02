Veja como está a única criança que entrou no BBB

Bruna, filha da sister Marcela Queiroz, apelidada de Mama no BBB4, foi a única criança que entrou no reality. Tudo porque Mama venceu a prova do Anjo da semana e recebeu uma surpresa especial dentro da casa: a visita da menina, então com nove anos de idade.

Hoje Bruna está com 27 anos de idade, mora em Curitiba e é empresária e gestora de um centro de bem-estar na capital do Paraná. "Estou fazendo uma marca de roupa agora e sou gestora de um espaço integrado que envolve toda a parte de medicina, de estética, spa, enfim, é bem legal. Eu gosto bastante de trabalhar com isso", conta em papo exclusivo com a Quem.

Marcela foi a quinta colocada no programa e até hoje é lembrada pelo apelido que ganhou no confinamento. Na época, ela falava muito sobre a saudade que sentia de Bruna. "A sensação que eu tive ao entrar na casa foi como se fosse um hiato no tempo. É muito doido pensar que está tudo acontecendo aqui fora e que lá dentro é uma realidade totalmente à parte. Eu acho que essa foi a experiência que mais mexeu e mexe comigo até hoje", avalia a jovem, que foi a única criança na história a entrar no confinamento.