Veja a setlist e o que esperar dos shows do AC/DC em São Paulo

Mega estrutura para os shows! Se a banda mantiver o que foi visto em datas anteriores, o palco deve contar com nove telões e uma longa passarela.

Estadão Conteúdo
fonte

Músicos afirmam que AC/DC voltará com álbum de inéditas em 2020 com Brian Johnson. (Reprodução Youtube / Vevo)

O AC/DC inicia nesta terça-feira, 24, uma série de três apresentações com ingressos esgotados no Estádio do MorumBis, em São Paulo. Será a primeira passagem da banda pela América do Sul após 17 anos. O segundo show dos australianos será no sábado, 28, e a terceira data, em 4 de março (veja horários abaixo).

A banda se apresentou no Brasil pela última vez em 2009, com a turnê do álbum Black Ice. Desta vez, traz para o País a turnê Power Up, com Angus Young na guitarra (único membro fundador do AC/DC que permanece na atual formação), Brian Johnson nos vocais, Stevie Young na guitarra, Chris Chaney no baixo e Matt Laug na bateria.

A turnê, que já passou pela Europa, Estados Unidos e Austrália, traz o rock clássico do AC/DC mesclado com faixas do último álbum, que dá nome à atração, Power Up, de 2020 (veja o provável setlist abaixo). Os shows terão grande estrutura: se a banda mantiver o que foi visto em datas anteriores, o palco deve contar com nove telões e uma longa passarela.

O show de abertura será da banda americana The Pretty Reckless, liderada pela vocalista e ex-atriz Taylor Momsen (de Gossip Girl).

Desde sábado, 21, está aberta em São Paulo a Pwr Up House, loja pop-up instalada pela banda para ampliar a experiência dos fãs. Com entrada gratuita, a ativação funciona no Tokio Marine Hall, na zona sul, até 4 de março, das 12h às 20h - exceto nos dias de show, quando abre às 10h.

Provável setlist do AC/DC no Brasil

If You Want Blood (Youve Got It) Back in Black Demon Fire Shot Down in Flames Thunderstruck Have a Drink on Me Hells Bells Shot in the Dark Stiff Upper Lip Highway to Hell Shoot to Thrill Sin City Jailbreak Dirty Deeds Done Dirt Cheap High Voltage Riff Raf You Shook Me All Night Long Whole Lotta Rosie Let There Be Rock T.N.T. For Those About to Rock (We Salute You)

AC/DC: Power Up Tour no Brasil

Quando: 24 (terça) e 28 (sábado) de fevereiro; 4 de março (quarta seguinte) Onde: Estádio do MorumBis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, São Paulo Abertura dos portões: 15h Show de abertura - Pretty Reckless: 19h30 Horário do show do AC/DC: 21h

MÚSICA/AC/DC/SHOWS/SP
Cultura
