Van que transportava músicos da Banda CPM 22 é assaltada no Rio de Janeiro

Uma van que transportava os músicos da banda CPM 22 foi assaltada na noite deste sábado (30), enquanto seguia pela Linha Amarela, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da imprensa carioca, dois membros da banda estavam dentro do veículo no momento da abordagem. Não houve feridos. Os nomes dos músicos que estavam na van ainda não foram divulgados. Também não há detalhes sobre os suspeitos.​

A van estava a caminho do evento “Rock na Ilha”, que acontece na Ilha do Itanhangá, na Barra da Tijuca. Devido ao ocorrido, o show foi cancelado. A banda se pronunciou sobre o caso por meio de suas redes sociais.

Em uma publicação no Instagram, afirmaram: “Galera, está tudo bem com a gente. Infelizmente assaltaram a van que nos levava para o show ‘Rock na Ilha’, hoje, no Rio de Janeiro, e não tinha como rolar. Mas fiquem tranquilos, estamos todos bem!”