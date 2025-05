'Vale Tudo': Raquel flagra Ivan com Heleninha e fica arrasada

O fim do relacionamento entre Raquel (Thais Araújo) e Ivan (Renato Góes) foi conturbado em Vale Tudo, e a chef de cozinha custa a acreditar que o executivo pegou os dólares escondidos para devolver a Marco Aurélio (Alexandre Nero). E a situação ficará ainda mais tensa nos próximos capítulos da trama.

O que vai acontecer nos próximos capítulos?

Ivan, magoado com o término, aceita ir no torneio de xadrez que Odete (Debora Bloch) está promovendo na casa dela. Lá, ele é recepcionado por Heleninha (Paolla Oliveira), que dá um jeito de perguntar se Ivan ainda continua com Raquel. Ivan diz que está solteiro, para a alegria da filha de Odete Roitman (Debora Bloch).

No dia seguinte, Heleninha vai buscar Ivan na casa dele para irem juntos a TCA. É a partir daí que Raquel vai perceber que é apaixonada por Ivan.

Ao chegar para conversar com Ivan, Raquel vê que Heleninha aguarda o executivo na portaria. Ela então fica arrasada ao ver o ex-namorado entrando no carro da socialite.

As cenas estão previstas para irem ao ar nesta terça-feira, 20.