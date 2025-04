'Vale Tudo': Maria de Fátima é humilhada e césar foge; veja o que acontece hoje na novela

Vale Tudo entra em sua segunda semana de exibição com trajetória promissora. O remake do folhetim de 1988 tem mostrado dinamismo e mudanças interessantes, com repercussão nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 7, algumas reviravoltas agitam a trama. A seguir, veja o que acontece hoje na novela de Manuela Dias:

Raquel (Taís Araújo) tenta ajudar a filha Maria de Fátima (Bella Campos), que continua arisca. No capítulo de hoje, a jovem vai até a Vila Isabel e pede para que a mãe se mantenha afastada de sua vida, porque só a atrapalha.

Mas Fátima será surpreendida quando descobrir que César (Cauã Reymond) fugiu com o dinheiro dela. No Leblon, será ela a humilhada, com a chegada de Bernardo (Manoel Madeira). Amigo do modelo e dono do apartamento onde Fátima e Franklin (Samuel Melo) estão abrigados, ele exigirá que os dois deixem o local imediatamente.

Bernardo alegará que não emprestou o local a César para que ele o transformasse numa pensão. Fátima pedirá um tempo para poder arrumar suas coisas, mas o homem ficará irado e a enxotará do apartamento com suas coisas. "E se aparecer aqui de novo, eu chamo a polícia!", dirá o ricaço.

É então que Raquel, passando pelo local, testemunhará a humilhação da filha.

Enquanto isso, nos demais núcleos da trama, Ivan (Renato Goés) aluga um quarto no apartamento de Rubinho (Júlio Andrade), e, no trabalho, questiona o sistema de lançamento das notas da TCA para Luciano (Licínio Januário). Eunice (Edvana Carvalho) e Bartolomeu (Luis Melo) convidam Leila (Carolina Dieckmann) e Bruno (Miguel Moro), ex-mulher e filho de Ivan, para morar com eles.

A coisa fica complicada quando Bartolomeu aparece de surpresa no trabalho de Ivan, que vem omitindo do pai sua situação profissional.

Celina (Malu Galli) e Eugênio (Luísa Salem) elogiam a força de Heleninha (Paolla Oliveira) na luta contra o vício. Seu ex-marido, Marco Aurélio (Alexandre Nero), reclama do jeito do filho Tiago (Pedro Waddington) para o amigo Renato (João Vicente).

Solange (Alice Wegmann) e Sardinha (Lucas Leto) decidem procurar alguém para dividir o aluguel do apartamento depois que foram deixados na mão pela amiga que foi morar fora.