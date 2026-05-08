Vale amplia parceria com Rock in Rio com espetáculo imersivo em 2026

A Vale anunciou a ampliação da parceria com o Rock in Rio para a edição de 2026 por meio do patrocínio principal do espetáculo “Ecco”, criado pela LightWire exclusivamente para a Cidade do Rock. A atração foi desenvolvida como uma experiência imersiva em 360°, reunindo luz, som, tecnologia, corpo, aromas e elementos da natureza em uma narrativa sensorial.

O projeto propõe uma reflexão sobre as vibrações presentes na natureza, como vento, água, raízes e fogo, e a forma como esses elementos são transformados em música, arte e emoção. Segundo a organização, a proposta do espetáculo é transformar os sons da floresta em uma experiência musical e visual para o público do festival.

Além do espetáculo, a Vale também terá um estande imersivo durante os dias do Rock in Rio 2026.

Vale destaca ações de preservação ambiental

De acordo com Leandro Modé, diretor de Comunicação e Marca da Vale, o espetáculo está alinhado às iniciativas ambientais da empresa nos biomas brasileiros. “O espetáculo dialoga diretamente com o compromisso da Vale com a conservação dos biomas brasileiros. Na Amazônia, estamos presentes há mais de 40 anos e contribuímos para a proteção de cerca de 800 mil hectares de floresta, em parceria com o ICMBio. Também temos uma atuação relevante em biomas como Cerrado e Mata Atlântica. No total, ajudamos a proteger cerca de 1 milhão de hectares de áreas naturais em todo o mundo, o que equivale a aproximadamente oito vezes a cidade do Rio de Janeiro”, afirmou.

O diretor também destacou a continuidade da parceria com o festival de música e a aproximação com novos públicos por meio da cultura. “Estamos muito satisfeitos em renovar nossa parceria com o Rock in Rio e levar essa mensagem a um público tão diverso. É uma oportunidade de reforçar nosso posicionamento e, ao mesmo tempo, ampliar a aproximação com novos públicos por meio da cultura e da conexão emocional que um festival de música promove”, concluiu.

Vale participou de ações do Amazônia Live e The Town

Em 2025, o movimento Amazônia Live, realizado pelo The Town e pelo Rock in Rio no Pará, contou com o patrocínio principal da Vale. No mesmo ano, a empresa também participou do The Town, em São Paulo, com um estande imersivo voltado à biodiversidade amazônica. A estrutura foi inspirada em uma vitória-régia gigante com 10 metros de diâmetro e cinco metros de altura, oferecendo ao público uma experiência sensorial ligada à natureza, cultura e inovação.