Ursula Andress, icônica Bond girl, é vítima de golpe de R$ 120 milhões

A atriz e modelo suíça Ursula Andress foi vítima de um golpe estimado em 23 milhões de dólares - valor que supera R$ 120 milhões na cotação atual. O caso envolve a retirada de recursos e a venda de bens sem autorização da artista.

Segundo a revista People, autoridades italianas conseguiram recuperar cerca de 20 milhões de dólares do montante, cerca de R$ 105 milhões. A operação foi conduzida pela Guardia di Finanza, que informou ter localizado bens, obras de arte e valores financeiros relacionados ao caso.

Investigação aponta ex-gestor

De acordo com a imprensa internacional, o responsável pelo esquema seria Eric Freymond, ex-gestor do patrimônio de Ursula Andress. Ele teria estruturado um sistema internacional de lavagem de dinheiro, desviando recursos da atriz ao longo dos anos e realizando transações sem consentimento.

Freymond morreu em julho de 2025, em um caso tratado como suicídio. O prejuízo foi oficialmente registrado pelos representantes legais da atriz em janeiro deste ano.

Relato da atriz

Em entrevista ao jornal suíço Blick, Ursula Andress comentou o impacto do ocorrido. "Essa sensação de impotência é insuportável, está me matando. Ainda estou em choque. Fui deliberadamente escolhida como vítima", afirmou.

Ela também disse que foi enganada ao longo do tempo. "Durante oito anos, fui cortejada e bajulada. Mentiram para mim sem escrúpulos e exploraram minha boa vontade e confiança para tirar tudo de mim", declarou.

Carreira no cinema

Ursula Andress ficou conhecida por interpretar Honey Ryder em 007 contra o Satânico Dr. No, ao lado de Sean Connery. A personagem se tornou uma das mais reconhecidas da franquia.

A atriz também participou de Cassino Royale (1967), além de atuar ao lado de Elvis Presley em O Seresteiro de Acapulco (1963) e de Frank Sinatra em Os Quatro Heróis do Texas (1963).