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Único brasileiro em categoria, 'Laser-Gato' é premiado no Festival de Cannes 2026

Estadão Conteúdo

O curta-metragem Laser-Gato, do cineasta brasileiro Lucas Acher, ganhou o prêmio da categoria La Cinef do Festival de Cannes nesta quinta-feira, 21. A categoria é considerada uma vitrine para novos talentos, e o prêmio foi concedido pelo júri presidido pela diretora espanhola Carla Simón (Alcarràs) e composto por Ali Asgari, Salim Kechiouche, Ji-Min Park e Magnus von Horn.

Nesta edição do festival, o La Cinef reuniu 19 filmes escolhidos entre mais de 2 mil inscritos, de 662 escolas de cinema de todo o mundo. O curta de Acher era o único brasileiro na competição. Com a vitória, o diretor de 30 anos integra um grupo restrito de jovens realizadores reconhecidos por Cannes no início da carreira.

"É um filme muito íntimo, feito em São Paulo, uma cidade muito peculiar, que está em constante transformação, e de repente ele está nesse festival gigante", afirmou o diretor após a seleção oficial. "Cannes sempre foi um sonho, uma ideia quase abstrata. Quando acontece, parece um pouco irreal", afirma o diretor.

A história de Laser-Gato acompanha um adolescente ansioso que atravessa São Paulo durante uma única noite após uma brincadeira sair do controle. O elenco tem os atores Gabriel Brennecke e Gilda Nomacce, com produção da Bruto Films. Por enquanto, não há previsão de lançamento.

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