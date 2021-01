'Um tio quase perfeito 2' estreia nas telonas com paraense no elenco

A produção nacional "Um tio quase perfeito 2" estreia nas salas de cinema do Brasil nesta quinta-feira (7) e no elenco de atores reconhecidos como o protagonista Marcus Majella, Danton Mello e Letícia Isnard tem a atriz paraense Soffia Monteiro. A produção é uma comédia que promete contagiar toda a família com as armações do Tio Tony.

A comédia estrelada pelo ator e humorista Marcus Majella volta com o carismático personagem do Tio Tony, que contagiou no primeiro filme da franquia. Já nessa segunda temporada, o personagem vem regenerado de trambiques pelo amor à família. Longe dos pequenos golpes que arquitetava em parceria com a mãe, Cecilia, personagem da atriz Ana Lucia Torre, ele agora vive em harmonia com a irmã, Angela, personagem de Letícia Isnard. Tudo parece estar na mais perfeita paz, até que aparece o Beto, personagem de Danton Mello, que tira Tony do sério.

A paraense Soffia Monteiro, de dez anos, que é uma das sobrinhas do Tio Tony e vive a Valentina, conta que começou no teatro aos dois anos com o espetáculo que ficou em cartaz em Belém, Salinópolis e em Itacoatiara, no Amazonas, no Festival Nacional da Amazônia. "Nessa época sempre acompanhava os trabalhos artísticos da minha irmã, Cecíliah Freitas, achava bem legal e gostei de atuar. Fiz teste para um longa, para ser a Dira Paes criança, ainda em Belém, onde morei até os quatro anos. Mudei pro Rio logo depois que fiz quatro anos e é onde moro hoje", disse a atriz.

Logo com a chegada ao Rio, ela foi agenciada na Ieda Ribeiro Casting, que é a sua atual agência. Soffia começou a fazer alguns testes e cursos e um desses testes foi para o papel de Valentina. Os testes foram realizados em algumas etapas. E na última, o resultado foi o da aprovação.

"Um tio quase perfeito foi meu primeiro trabalho no cinema. O primeiro longa foi gravado em 2016, quando eu tinha 5 anos e estreou em 2017. Logo depois teve estreia de outro trabalho gravado no início de 2017, o longa 'Polícia Federal a lei é para todos'. E em 2019 gravei a sequência que vai amanhã para os cinemas, "Um tio quase perfeito 2". Além desses trabalhos no cinema, fiz trabalhos no teatro e protagonizei alguns e também na dança, com espetáculos e premiações em Festivais Nacionais e Festival Internacional", explicou a artista mirim.

Sobre a personagem Valentina, Soffia diz que foi um grande presente. "Não vejo minha vida sem esse personagem, sem ter feito esse trabalho. Apesar de ser pequena, tentei me dedicar pra fazer o meu melhor, eu me esforcei pra ler o texto, na época do Tio1 tinha acabado de formar no ABC. Tive um grande cuidado por parte da minha família e também da produção. Nesse segundo, Tio2, eu já estava maior, comemorei meus nove anos lá no set e isso foi muito legal, emocionante e inesquecível. Aprendi muito durante as gravações", acrescenta a paraense.

O filme

Com direção do carioca Pedro Antonio (de Tô Ryca, Altas Expectativas, Um Tio Quase Perfeito, Os Salafrários e Uma Pitada de Sorte), a sequência do “family movie” tem produção da Arpoador Audiovisual, coprodução da Sony Pictures, Globo Filmes, Telecine e Morena Filmes, e distribuição da H2O Films.

“Um Tio Quase Perfeito 2 mostra a importância do respeito e tolerância com o que é diferente. A família cresceu e as questões ficaram mais complexas. O Tio Tony precisa enfrentar os problemas de forma mais adulta”, diz Pedro Antonio. “É engraçado porque o Tony tem uma personalidade que não muda. Agora ele tá trabalhando, tem dinheiro, mas tem um pouco aquela cara de vai que dar defeito a qualquer momento”, acrescenta o diretor.

Filmado no Rio de Janeiro durante seis semanas, em outubro de 2019, o filme teve locações em Petrópolis – Região Serrana do Rio -, Lagoa Rodrigo de Freitas, Laranjeiras, Cosme Velho, Itanhangá, Grajaú e Ipanema.