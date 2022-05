Um olhar nostálgico sobre Belém

Você viu como era a avenida Almirante Barroso com quatro pistas e sem BRT? E a Praça da República, com seu calçadão intacto e peculiar túnel de mangueiras? É inegável que a Belém antiga possui um charme especial. Sua arquitetura e sua história enchem os olhos e aquela saudade no peito de quem viveu as mudanças na capital são alguns dos fatores que transformaram o perfil Nostalgia Belém em um fenômeno local. Completando uma década esse ano, seu criado, o publicitário Robson Santos comemora o crescimento nas redes e o carinho do público com novos conteúdos.

Iniciado em 2012 com uma página no Facebook, o perfil surgiu de algo que faltava por ali. “As pessoas costumam gostar de fotos da história dos lugares, e eu encontrava algo aqui e ali, mas não via nada voltado para Belém. Então, decidi criar a página e compartilhar o conteúdo que eu possuía”, relembra Robson. Coletar imagens e aprender sobre a historias sempre foram um hobby para ele. “Para se ter noção, eu com meus 13 anos costumava ‘gazetar’ aula para ir à biblioteca do Centur, pesquisar e ler sobre isso. O que não é comum para adolescente”, brinca.

E o passatempo de adolescente acabou crescendo e se tornando a principal referência e ponto de encontro virtual para os belenenses, turistas e curiosos apaixonados pela rica e grandiosa história de Belém. Com mais de 500 mil seguidores espalhados entre as múltiplas plataformas em que está presente, o Nostalgia Belém foi abraçado pelo público, que hoje é uma das principais fontes de imagens apresentadas.

“Isso é muito bacana, pois as pessoas têm fotos guardadas. De um casamento dos avós, um passeio na praça, qualquer momento que foi registrado e retrata uma parte da história da cidade. É um acervo imenso e muito rico, mas que só vamos conhecer se aquela pessoa compartilhar com a gente. Por isso os envios feitos pelos seguidores são especiais e faz com que tenhamos tanto material inédito”, analisa Robson.

Pesquisas- Além disso, ele mesmo ou colaboradores conduzem rotineiramente pesquisas nos acervos documentais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sites estrangeiros, etc.

Com seus 34 anos, Robson também tem suas nostalgias preferidas em Belém. “Eu gosto muito da sorveteria Tip Top, do ônibus Aeroclube, que foram parte da minha vivência. As locadoras antigas. São algumas coisas que já me deixam saudoso” conta ele, que passou a incluir nos seus posts videos feitos em locais que ainda são marcas das mudanças arquitetônicas da cidade, ou locais populares há algum tempo e que resistem até hoje, como bares, casas de show e os nossos tão belenenses lanches de rua.

Em abril de 2021, o Nostalgia Belém iniciou uma série de conteúdos especiais para a plataforma Youtube. O primeiro lançamento foi o Papo Nostalgia, um descontraído bate papo no formato podcast com a participação de convidados e personalidades da nossa cidade. A apresentação fica sob o comando de Robson e do profissional de marketing Apoena Augusto. O programa é transmitido ao vivo todas as quartas-feiras, 20h, e também fica disponível para ser assistido a qualquer momento no canal oficial do Nostalgia Belém.

As redes são alimentadas diariamente com diversos materiais, tais como imagens, vídeos, áudios e demais temas relacionados aos mais incríveis e interessantes fatos que marcaram e continuam marcando a história da cidade morena.