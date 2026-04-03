Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

U2 lança novo EP de surpresa com músicas sobre crianças na guerra e homenagem a Patti Smith

Estadão Conteúdo

A banda irlandesa U2 lançou um novo EP de surpresa nesta Sexta-Feira Santa, 3. O trabalho, intitulado Easter Lily, sucede Days of Ash, EP lançado na última Quarta-Feira de Cinzas, em fevereiro. As novas músicas refletem temas como crianças envolvidas na guerra e esperança. O título ainda faz uma homenagem a Patti Smith, que lançou o álbum Easter em 1978.

"Com Easter Lily, acabamos fazendo perguntas muito pessoais, como: nossos relacionamentos estão à altura desses tempos desafiadores? O quanto lutamos pela amizade? Nossa fé pode sobreviver à deturpação de significado que esses algoritmos adoram recompensar? Toda religião é uma bobagem e continua nos destruindo, ou existem respostas em suas entrelinhas? Existem cerimônias, rituais, danças que talvez estejamos perdendo em nossas vidas? Do rito da primavera à Páscoa e sua promessa de renascimento e renovação...", escreveu Bono em uma carta compartilhada no Instagram do grupo.

Segundo a banda, Easter Lily é "um conjunto muito mais reflexivo de canções". O EP inclui uma composição em parceria com o renomado compositor britânico Brian Eno na faixa COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?). "Observar o avanço global do fascismo é desanimador. Eu estava lendo sobre mais um incidente abominável - desta vez em Israel - quando Bono me enviou a versão finalizada desta música. Ela teve um efeito poderoso sobre mim", comentou o compositor à fanzine Propaganda, dedicada à banda.

Apesar do lançamento, Bono frisou que o grupo ainda está trabalhando em um novo disco. "Estamos no estúdio, ainda trabalhando em um álbum barulhento, caótico e 'extremamente colorido' para tocar ao vivo, que é onde o U2 se sente em casa. Ainda buscamos no rock n'roll vibrante um ato de resistência contra toda essa coisa horrível em nossas telinhas", escreveu o vocalista.

'Days of Ash'

A primeira coletânea de músicas inéditas lançada pela banda desde 2017 abordou temas como a violência do ICE (Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos), além dos conflitos no Irã e na Faixa de Gaza.

O EP reuniu seis canções e um poema que abordam temas como a morte de Renée Good, poeta morta por um agente do ICE em janeiro, a violência contra os palestinos na Faixa de Gaza e os protestos contra o líder do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morto por um bombardeio americano e israelense no dia 28 de fevereiro, dez dias após o lançamento do disco.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/U2/LANÇAMENTO/EP/PÁSCOA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA

BBB 26: Jordana e Chaiany atendem o Big Fone e ganham prêmio para usarem durante o ano todo

Sisters ganham passaporte para o Campeonato Brasileiro em dinâmica do reality

04.04.26 17h32

INFORMAÇÃO

Federação Indígena do Pará cobra responsabilidade de aparelhagem sobre termos pejorativos

Organização se coloca à disposição para dialogar com produtores culturais sobre o uso indevido de iconografias e identidades originárias

04.04.26 16h47

DESABAFO

Luciana Gimenez rebate ataques sobre ex-maridos e filhos: 'Ninguém força homem a ser pai'

Apresentadora utilizou as redes sociais para rebater comentários machistas que associam seu sucesso profissional aos seus antigos relacionamentos

04.04.26 15h17

ELEIÇÃO 2026

Termina neste sábado prazo para que partidos registrem seus estatutos

Regras de desincompatibilização e domicílio eleitoral visam garantir paridade e coibir abuso de poder no pleito de outubro.

04.04.26 14h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Samira do BBB 26 conta que sabotou concurso para ganhar título, mas web especula mentira

Sister disse que foi "Garota Butiá", mas internautas não encontraram registros sobre ela no concurso

02.04.26 15h18

será?

Quem sai no Paredão do BBB 26 hoje? Veja resultado da parcial

A previsão é de que o programa comece às 23h10

05.04.26 19h52

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

EXCLUSIVIDADE

Ménage e violência: entenda o que ocorreu com ex-marido de Nicole Bahls em Belém

Vítima conversou com exclusividade com o oliberal.com e detalhou tudo o que ocorreu em um hotel de luxo com Marcelo Bimbi.

25.10.22 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda