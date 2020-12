TV Brasil começa 2021 com programação especial

A TV Brasil inicia o novo ano com progtamação especial. O destaque é o Festival de Música Nacional FM, na sexta-feira (1), às 22h30 O show traz performance dos finalistas do evento. Além da apresentação dos artistas, o show traz, ainda, um tributo ao saudoso Aldir Blanc no espetáculo apresentado por Karina Cardoso e Mario Sartorello.

Mais cedo, a partir das 21h30, o canal exibe uma série de shows que valorizam a diversidade da rica cena musical do país com performances de astros como Luan Santana e Fernanda Abreu. A seleção ainda tem apresentações dos grupos Tchakabum, Molejo e Yahoo.