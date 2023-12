‘Turma da Mônica Origens’ tem elenco e teaser divulgados; confira

O clássico desenho brasileiro ‘Turma da Mônica’ vai ganhar mais uma produção live-action! Dessa vez, a obra de Maurício de Souza integra a plataforma de streaming da Globoplay com a série ‘Turma da Mônica Origens’.

VEJA MAIS

A série deve estrear em 2024 e conta a origem da amizade entre Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena. O elenco conta com participações Giovanna Urbano, de 8 anos, que interpreta Mônica; Felipe Rosa, de 10 anos, que vive o Cebolinha; Manu Colombo, de 8 anos, como Magali; Bernardo Faria, de 7 anos, vive o Cascão e Sabrina Souza, de 8 anos, intérprete de Milena. Confira o teaser!

Enredo de ‘Turma da Mônica Origens’

Na trama, antes de se tornarem amigos, as cinco crianças vão passar as férias com suas famílias no Limoeiro Palace Hotel. Uma chuva inesperada faz o hotel inventar uma disputada gincana, para o deleite de Denise (Mel Dutra), a fofoqueira mais amada do Limoeiro.

Agora, só uma das crianças poderá vencer. Numa semana cheia de diversão, intrigas, fofocas, investigações, sabotagens, medo de água, melancias e planos infalíveis, será que elas vão superar a competição, eleger a dona da rua e formar a turma mais amada do Brasil?

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)