Novo Tupinambá, o 'Altar Sonoro", surge com IA no Estacionamento do Mangueirão neste sábado (11)

O momento tão esperado pelos belenenses e paraenses em geral chegou. A partir das 21h, no Estacionamento do estádio Mangueirão, no bairro do Bengui, acontecerá o "Lançamento do Novo Tupinambá", aparelhagem sob o comando do DJ Dinho, ao lado dos DJs Toninho Corrêa, Wesley Forte e Betinho Apollo. A festa vai ter muito brega e outros ritmos regionais para animar a noite do público e, é claro, marcar de vez o retorno dessa aparelhagem que conta com 60 anos de estrada e uma história de sucesso na vida cultural do Estado do Pará. Afinal, o DJ Dinho tem 44 anos de carreira musical, o que é uma referência para quem gosta de se divertir nas festas nos municípios paraenses. E o novo e icônico Tupinambá vem logo como a primeira aparelhagem desenvolvida com o uso da Inteligência Artificial (IA). Essa nova aparelhagem somente será conhecida na festa de hoje (11) à noite.

Os ingressos para essa festa que atrai gente de todo o Brasil estão quase esgotados, mas podem ainda ser adquiridos na bilheteriadigital.com. Ao longo do período entre 1994 e 2007, a aparelhagem Tupinambá "bombou" nas festas e se manteve no coração do público até ter suspensas as atividades em 2022. Parou por três anos e volta agora, com força total, como explica o DJ Dinho. Os camarotes para o evento já foram esgotados.

Moderno e ancestral

Um dos sinais da expectativa do público para esta festa é a viralização da trend “Tupinambá está de volta e não somos mais crianças”, que tomou conta da internet nas últimas semanas, uma referência a uma geração que cresceu ouvindo falar ou acompanhando o auge da aparelhagem e que agora, já adulta, poderá viver a experiência de perto. Caravanas e grupos de Macapá (AP) e de estados mais distantes do Pará, como Santa Catarina, mobilizam-se para a volta do Tupinambá.

"A gente vai entregar para o povo maravilhoso um novo modelo de aparelhagem (com IA), inclusive, até mesmo um novo modelo da performance do DJ. Então, a expectativa é grande, e eu tenho certeza de que o povo vai gostar dessa volta icônica do Tupinambá neste sábado (11), no Mangueirão", detalha o DJ Dinho. Ele e o DJ Wesley Forte participaram do programa "As Mais Mais da Liberal", nesta sexta-feira (10), interagindo com o apresentador Alcyr Cruz. Também estiveram na Rádio Liberal +.

DJs Dinho e Wesley estiveram na Rádio Liberal para divulgar a grande festa deste sábado (11) em Belém (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A aparelhagem retoma a trajetória mantendo o tradicional "T" como símbolo central. O conceito de "Icônico Tupinambá" reforça o legado histórico dessa aparelhagem, e referências à ancestralidade e à cultura amazônica ganham visibilidade no "Altar Sonoro". Isso, com foco no diálogo entre moderno e ancestral, com uma estética atualizada e tecnologia de ponta.

O line-up da festa vai misturar tradição e renovação. O DJ Dinho e o DJ Toninho Corrêa representam a antiga geração, e os DJs Wesley Forte e Betinho Apollo trazem ao projeto novas referências e conexão com o público atual.

Outra atração na noite será a atuação das DJs Agatha e Patty Potência. DJ Agatha é pioneira como a primeira DJ mulher de aparelhagem do Pará. Ela iniciou sua trajetória no próprio Tupinambá em 2006 e hoje soma carreira internacional. A DJ Patty Potência é uma das precursoras da presença feminina nas grandes estruturas das aparelhagens, com cerca de duas décadas de atuação e forte ligação com a história do próprio Tupinambá.

A Banda AR-15, formada por Harrisson Lemos e Carol Lemos, vai estar na festa de "Lançamento do Novo Tupinambá", tocando tecnomelody para o público. Com ligação direta com a aparelhagem, a AR-15 lançou em 2025 a música "Tupinambá" e, agora, está com o novo hit "Icônico Tupinambá". Como adianta a coordenação da festa, muitas surpresas estão reservadas para esta noite. Em março deste ano, o Tupinambá foi reconhecido como patrimônio cultural de natureza imaterial de Belém, por meio da Lei nº 10.206, sancionada em 2025, e homenageado na Câmara Municipal.

Serviço:

'Lançamento do Novo Tupinambá'

A partir das 21h, no Estacionamento do Mangueirão,

no bairro do Bengui, em Belém (PA)

Ingressos seguem à venda:

• 🎟 R$ 20 – Pix com consultores

• 🎟 R$ 30 – Pista

• 🥂 Camarotes esgotados

Mais informações:

📞 (91) 98509-9250

📞 (91) 98169-4860