Tributo a Bob Marley encerra com lançamentos e discotecagem de vinil

Bob Marly completou 40 anos de morte no último dia 11 de maio e a Associação Paraense da Cultura Reggae promoveu uma série de ações. E para encerrar essa programação do 24º Tributo a Bob Marley, nesta quinta-feira (20), em Belém, serão transmitidos shows e discotecagem por meio de uma live, que será gravada no Açaí Biruta com a permissão de entrada com alguns convidados.

E para marcar o evento, a banda paraense More Fyah aproveita o momento para lançar o clipe “Love song”. A programação também conta com a apresentação de Reggaetown e vários DJs e colecionadores de vinil,

“Estamos nesse intuito de sempre fazer um destaque na voz feminina e de levar aquela pegada do reggae agarradinho para dançar e sentir a energia do reggae”. Afirma Junior Fyah.

A produção do clipe é resultado de uma nova fase da banda, que precisou se redescobrir durante a pandemia. “Como tivemos que nos adaptar com as lives, decidimos fazer o lançamento de uma forma diferente. Além de ser um momento importante para nós, vamos aproveitar a Live de encerramento do Tributo para fazer uma transmissão exclusiva para a galera que estará no Açaí Biruta, que poderão matar um pouquinho da saudade das apresentações ao vivo” conta o baixista Junior Bogéa.

Apesar do trabalho autoral, a banda traz em seu repertório os principais nomes do Reggae Nacional e Internacional, como Aline Duran, Bob Marley, Etana, Hugh Mundell, Roots Circus, Ras Sparrow, Donna Marie, sem falar das versões reggaes de bandas consagradas do Rock e Pop internacional como Pink Floyd, Metallica, Beatles, Lady Gaga entre outros.

A formação atual da banda conta com Luciana Brandão (Vocais), Nestor Pantoja (Bateria),Junior Bogéa (ContraBaixo) e NB (Vocal e violão).

Agende-se:

Live de encerramento do 24º Tributo a Bob Marley.

Data: Quinta, 20 de maio de 2021,

Hora: a partir das 17h.

Banda More Fyah, participações da banda Reggaetown e DJs e colecionadores de vinil.

Convite solidários limitados 2kg de alimentos