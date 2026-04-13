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Três Graças: Joaquim sai da cadeia e flagra Consuelo e Misael em sua cama

Estadão Conteúdo

Os próximos capítulos de Três Graças serão marcados por uma sequência de reviravoltas que envolvem romance, crime e disputas familiares. O principal destaque da semana é a saída de Joaquim da prisão, que rapidamente se envolve em um novo conflito ao flagrar Consuelo e Misael em um momento íntimo dentro de sua própria casa.

Paralelamente, a trama avança com novas revelações sobre crimes, mudanças nas relações entre os personagens e situações que intensificam o clima de tensão na reta final da novela.

Joaquim flagra Consuelo e Misael

A aproximação entre Consuelo e Misael ocorre após um incentivo inesperado de Gilmar, que sugere que ela dê uma nova chance ao ex. O reencontro acontece no ferro-velho e rapidamente evolui para um envolvimento mais íntimo.

Os dois acabam indo para o quarto de Joaquim, sem saber que ele já está em liberdade. Ao chegar em casa e perceber sinais de movimentação, ele sobe até o cômodo e flagra o casal na cama. Joaquim se irrita e expulsa os dois, dando início a um novo conflito entre os personagens.

Tentativa de assassinato e acidente

Outro ponto central da semana envolve Ferette, que demonstra estar cada vez mais instável. Em uma tentativa de atingir Viviane, ele acaba provocando um atropelamento.

Leonardo intervém para protegê-la, mas acaba sendo atingido pelo carro do próprio pai. O episódio gera consequências graves e amplia a tensão entre os personagens, principalmente após a confirmação de que o ataque foi intencional.

Investigações e revelações

A investigação sobre a morte de Célio avança com novos desdobramentos. Helga assume a autoria do crime, mas a confissão levanta dúvidas, indicando que pode haver mais pessoas envolvidas.

Ao mesmo tempo, Gerluce encontra um documento importante que comprova a verdadeira propriedade das Três Graças, o que pode impactar diretamente os rumos da história. Outras suspeitas também surgem, incluindo possíveis ligações com esquemas ilegais.

Conflitos e decisões na reta final

Além dos acontecimentos principais, a semana mostra mudanças nas relações entre os personagens. Parcerias são formadas, desconfianças aumentam e decisões importantes começam a ser tomadas.

Com a novela se aproximando da fase final, os capítulos apostam em conflitos mais diretos e revelações que devem influenciar o desfecho da trama.

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