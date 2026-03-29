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Três filmes de ação para quem quer adrenalina no fim de semana

Estadão Conteúdo

Procurando algum filme de ação interessante para assistir no streaming? Confira a curadoria a seguir, com três dicas do Estadão:

TEMPO DE GUERRA. O pelotão Alpha One dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos assume o controle de uma casa em Ramadi, a oeste de Bagdá, durante a Guerra do Iraque em 2006. Enquanto o oficial de comunicações do grupo coordena o apoio aéreo para monitorar a posição dos inimigos, outros membros do grupo organizam a vigília em território inimigo, com a ajuda de dois intérpretes iraquianos. Mas, quando as coisas começam a sair do controle, todos eles precisam pensar rápido para conseguirem salvar uns aos outros. Inspirado nas memórias reais do ex-SEAL Ray Mendoza, com direção dele e de Alex Garland.

Disponível no Prime Vídeo

SPREE: VIAGENS SEM LIMITE. Obcecado pela ideia de tentar ser famoso nas redes sociais, Kurt Kunkle (Joe Keery) resolve montar seu carro com equipamentos de filmagens e começar a trabalhar para um aplicativo de corrida. Seu plano para viralizar inclui gravar e publicar o assassinato de seus passageiros, mas ele não contava com uma comediante, Jessie (Sasheer Zamata), que cruza seu caminho destinada a deter o massacre enquanto constrói, ela própria, seu império de fãs.

Disponível na HBO Max

BATALHA REAL. Assim como em Jogos Vorazes, Batalha Real gira em torno de um grupo de crianças em idade escolar enviadas para uma batalha mortal, cruel e sanguinária. A diferença é que o filme do japonês Kinji Fukasaku não desvia o olhar das cenas mais grotescas.

Disponível na Mubi

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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