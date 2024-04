Trecho de novo clipe de Anitta é divulgado por produtora; confira

Uma das apostas de sucesso da cantora Anitta, um trecho do videoclipe de "Grip" foi divulgado pela Live Nation Itália, produtora responsável por grandes shows no país. A faixa faz parte do próximo álbum de Anitta. A cantora adiantou que “Grip” é uma das músicas presente no “Funk Generation” que sua equipe mais torce para o sucesso.

Veja um trecho do vídeo:

