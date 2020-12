Tratando um câncer, Fátima Bernardes posta foto otimista e recebe o carinho dos fãs

Afastada temporariamente do comando do “Encontro” para tratar um câncer no útero, a Fátima Bernardes mostrou se mostrou otimista e torcendo pela chegada de dias melhores. Nesta quarta-feira (30), a apresentadora postou uma foto em suas redes sociais celebrando a chegada de um novo ano e o começo de um novo ciclo. Nos comentários, Fátima recebeu o carinho de seus seguidores.

"Esse ano foi de provação. E graças a Deus você está vencendo. Beijos até ano que vem", escreveu uma seguidora. "Com a sua cura e recuperação em nome de Jesus e sua volta em breve ao Encontro. Estou orando todo dia para isso acontecer, meu amor", comentou outra. "Estou com saudades de você", escreveu mais uma.

No último dia 18, a apresentadora compartilhou um clique ao lado do namorado, Túlio Gadêlha, e falou sobre como sua recuperação: "Já estou liberada pra dar pequenos passeios pelo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos. Mas não resisti em botar o pé na areia por uns minutinhos e - com a praia completamente deserta - tirar uma foto sem máscara", contou.