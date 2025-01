Toquinho e Camilla Faustino revelam a intimidade das canções em Belém

Quando uma voz bonita e afinada se encontra com um violão tocado por mãos habilidosas, soam canções de uma beleza rara, propiciando, de imediato, momentos mágicos. Ainda mais na presença de uma plateia atenta aos acordes e detalhes capazes de expressar e também produzir sentimentos profundos em quem canta, toca e também ouve e canta junto. Essa intimidade, essa essência da música faz todo o clima de "Um Show Para A Vida Toda - Toquinho & Camilla Faustino" que esses dois artistas - o cantor, compositor e instrumentista paulista Toquinho e a cantora goiana Camilla Faustino -- apresentarão na Sede Campestre da Assembleia Paraense, em Belém, na próxima sexta-feira, dia 10.

Como cada canção tem uma história, cada show tem a sua. E esse em

Belém será especial para Toquinho, Camilla e o público. Sobre essa apresentação, no momento em que celebra 60 anos de uma carreira singular na música brasileira, tendo sido parceiro do inesquecível "Poetinha", o carioca Vinícius de Moraes, e tantos outros compositores, além de exímio violonista, Toquinho destaca a alegria em poder novamente estar na capital do Pará.

“Voltar a Belém é sempre um grande prazer, porque tem uma cultura muito forte. Em um país como o Brasil, que é um país tão grande, Belém se destaca sempre com muita personalidade, no lado gastronômico, por exemplo, que é uma coisa bem bem forte na minha memória. E cada vez que eu vou aí sempre me identifico muito com todos os hábitos, com a chuva cotidiana e com com o tucupi, tudo isso é uma coisa muito especial. E o público de Belém sempre foi um público acolhedor. Então voltar é como um grande mosaico, assim, se divide em vários prazeres", declara Toquinho.

Esse artista reúne entre grandes sucessos as músicas “Aquarela”, “Tarde em Itapuã”, “Que maravilha”, “Regra três”, “Escravo da alegria”, “O caderno”, “A casa”, “O pato”, “Na tonga da mironga”,

“Samba de Orly”, “Carta ao Tom 74”, “Cotidiano n.º 2”, “Samba pra Vinicius”, “Carolina Carol Bela”. Em 2024, Toquinho completou 60 anos de carreira.

Camilla

E para começar com tudo esta temporada de shows em Belém em 2025, o público vai poder conferir de perto a interpretação e a voz de Camilla Faustino. Ela canta desde os quatro anos de idade, e, aos oito, passou a participar, com destaque, de festivais de música. Aos 12 anos, tomou parte do programa "Gente Inocente", da Rede Globo, que lhe rendeu um contrato de um ano com a emissora. Foi, então, que Camilla decidiu ser cantora. Aos 15 anos, ela conheceu um grupo de choro e samba e passou, então, a cantar em eventos fechados e em bares, definindo sua preferência pela MPB.

Após se mudar em 2011 para Salvador (BA) e ter cantado por seis horas, de salto alto, em uma micareta, Camilla Faustino inscreveu-se, em 2016, no quadro de calouros de um programa do SBT. Ela levou o prêmio e o título de campeã da primeira temporada. Nessa emissora, conheceu Toquinho que a convidou para um show dele na Colômbia. Daí, passou a fazer shows em vários países. Além de Toquinho, Camilla já

cantou com João Bosco e Ivan Lins, entre outros nomes da música brasileira. Seu álbum “Bossa, sempre Bossa”, uma homenagem aos 60 anos de Bossa Nova, foi indicado ao Grammy Latino.

“As poucas pessoas com quem tive um contato mais próximo são pessoas

calorosas, receptivas, extrovertidas, né? Que nos trataram sempre com muita educação e muito bem, com muita gentileza. Então, a expectativa para o show é essa, que as pessoas que estiverem presentes se divirtam, se emocionem junto com a gente e que a gente possa fazer essa troca sempre gostosa e positiva", afirma Camilla.

Serviço

Evento: 'Um Show Para A Vida Toda - Toquinho & Camilla Faustino'

Data: 10 de janeiro de 2025

Horário: a partir das 22h

Local: Assembleia Paraense - Av. Almirante Barroso, nº 4614

Ingressos: Lojas Sonhos Dos Pés Boulevard Shopping, Shoppings Castanheira e Metrópole Ananindeua; Lojas Kings Pátio Belém e Parque Shopping; e site www.bilheteriadigital.com.br

Informações: 98147-5222

Realização: MC Entretenimento