Tony Stark paraense estrela comercial de cartão na pele do Homem de Ferro

Adriano Santiago, mais conhecido como o Tony Stark paraense, segue fazendo sucesso como sósia do personagem do universo da Marvel. Desta vez, agora sob o título de Tony Stark Brasileiro, ele estrelou o comercial de uma bandeira de cartões.

No vídeo, Adriano é dublado, em um texto que fala sobre como é dificil a vida do sósia. "Toda hora me confundem com um cara aí, não entendo. Eu sou o único", diz ele. Assista:

O vídeo com Adriano sendo dublado faz parte de uma série da marca de cartões, feita para divulgar um novo produto. A ação conta com vídeos de mais dois sósias: Marco Salvo, o Vin Diesel Brasileiro; e Priscila Beatrice, sósia da cantora Rihanna.

Dublagem oficial

Nos comentários do vídeo, fãs do perosnagem questionaram o motivo de Adriano não ter sido dublado por Marco Ribeiro, dublador brasileiro do personagem Tony Stark (Robert Downey Jr.) nos filmes da Marvel. O paraense respondeu dizendo achar que Marco não pôde fazê-lo por conta do contrato com a Disney.

O encontro entre sósia e dublador, no entanto, não ficou para depois. Em seu Instagram, Adriano compartilhou no último sábado (7), uma foto ao lado de Marco. Veja: