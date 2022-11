Toni Garrido apresenta música nova e fala das lembranças de Belém

Como um multiartista que é, Toni Garrido não sossega e está sempre com novidades para o público. Nesta sexta-feira (11), o novo single da carreira solo, chamado "Vai", abre uma porta para uma série de lançamentos e um novo momento do artista. A música está nas principais plataformas digitais e faz parte do álbum "Baile Free". O single também vem acompanhado de um videoclipe, disponível no canal do youtube do artista.

Em entrevista exclusiva à Redação Integrada de O Liberal, o artista falou como foi a preparação da nova linha melódica que vai apresentar ao público. "A partir do momento que comecei a pensar nesse novo projeto, veio logo a ideia de trabalhar a black music, pois é algo que gosto muito. Mas depois pensei em outras batidas e resolvi juntar a black com música eletrônica. Então quis fazer essa experiência nesse período solo, saindo um pouco do Reggae, minha marca registrada. Estou bem feliz com o resultado desse projeto”, comemora Toni.

O artista faz questão de explicar que dentro do álbum "Baile Free" as músicas não seguem um ritmo só, os singles possuem estéticas variadas, o que traz uma cara nova para o trabalho. As canções serão liberadas em formato de singles entre o final deste ano até o início de 2023, com direito a grandes surpresas.

E uma das surpresas vem logo depois de "Vai", que se trata de um feat com uma artista ou um artista de grande importância para Toni Garrido. "Nessa vida eu já fiz parceria com dona Ivone de Lara, com Gal Costa e entre outros grandes artistas. Mas essa parceria que vem aí está entre as mais importantes", falou Garrido, todo misterioso.

No próximo ano, o álbum "Baile Free" vai acabar se esbarrando com os demais trabalhos do artista e entre eles um álbum acústico com 18 músicas inéditas e também de outros intérpretes. Além disso, ainda tem a comemoração de 30 anos do grupo Cidade Negra, onde Toni e Bino devem rodar por várias cidades do Brasil levando a banda.

Amigo da Fafá

Sobre Belém, Toni disse que ainda não tem data marcada para vir, mas deseja retornar à cidade o quanto antes, pois tem boas recordações de shows e experiências na capital paraense. "Eu adoro Belém e o Pará como um todo, já fiz vários shows por aí, já participei umas três vezes do Círio de Nossa Senhora de Nazaré e em uma dessas vezes fiz um passeio com minha amiga Fafá de Belém pelas ilhas que ficam de frente para a cidade (Ilha do Combu)", disse o artista.

Além de todos esses projetos na música, o artista também convida o público a acompanhar seus trabalhos como ator. No início do próximo ano, os fãs podem ver Toni Garrido no longa “Meus quatro maridos”, uma comédia, a qual o artista disse que foi um prazer participar. E também na série “Tudo Certo”, que vem com quatro capítulos e será lançado pela Disney.

“Fiquei muito feliz por esses trabalhos, depois que passamos com o isolamento da pandemia eu só faço agradecer. Sempre fui grato, mas agora esse sentimento tem mais força", destaca o artista.

Novo trabalho

“Baile Free” é um trabalho diferenciado gravado com a produção do DJ Danny Dee. No repertório dos shows da nova turnê, além de canções inéditas, entre músicas de sua autoria e parcerias, como “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “Estrada” e “O Erê”; e canções interpretadas por ele, como “Solteiro no Rio de Janeiro”, “Palco”, “Lilás”, “Saideira”, “Pescador de Ilusões”, entre outros sucessos.