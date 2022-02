Perfil do grupo ‘Cidade Negra’ é excluído e Toni Garrido processa o Facebook; entenda

O músico Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra, entrou com uma ação de indenização por Danos Morais contra o Facebook. O artista e os demais integrantes do grupo afirmam que o perfil do Instagram da banda (@cidadenegra), com milhares de seguidores, teria sido desativado "sem motivo plausível". Ele pede R$ 30 mil à plataforma.

VEJA MAIS

A ação foi aberta na 51ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Segundo Toni Garrido, o grupo teve muitos prejuízos após o ocorrido, pois os fãs e seguidores ficaram sem informações do Cidade Negra. A rede social era o principal canal para divulgar a agenda de shows, fotos das turnês, além de servir como um canal direto de comunicação entre a banda e o público.

O vocalista alega que sua produtora entrou em contato, por e-mail, com a plataforma para solucionar a questão depois que percebeu a página fora do ar. Ele explicou à Justiça que sua equipe recebeu a resposta com orientações sobre os procedimentos necessários para confirmar a autenticidade da conta. Apesar de terem realizado o processo, a conta permanece desativada desde o dia 18 de dezembro de 2021, quando houve uma das últimas postagens.

Toni pede uma indenização de R$ 30 mil por danos morais, visto que o grupo perdeu contatos e "todo material foi retirado da internet sem critério." O processo pede que o Judiciário atenda um pedido de liminar para que a conta volte imediatamente à normalidade. Também pede que, além da indenização de R$ 30 mil, a plataforma pague uma multa diária no valor de R$ 2 mil em caso de descumprimento da decisão judicial.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)