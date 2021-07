Tom Weiss apresenta 'InfinitaMente' ao público

O cantor e compositor baiano, Tom Weiss faz, o lançamento do seu novo álbum “InfinitaMente”, nesta quarta-feira (14), no shopping Bosque Grão-Pará. No estilo voz e violão, o artista sobe sozinho ao palco, às 12h, na praça de alimentação, onde também apresentará um repertório de suas influências musicais e sucessos de sua carreira.

No ano passado, no início da pandemia, o artista montou o próprio Home Studio e começou a produzir o segundo álbum, “InfinitaMente”. “Algumas músicas do disco são composições antigas, mas a maioria delas foram feitas durante a pandemia. Após idas e vindas pelo Brasil afora, hoje, criei raízes aqui no estado. Paraense de coração há quase 27 anos”, disse o artista.

O novo trabalho traz os sucessos "Meu Sol (Ela)” em parceria com Ivanda Costa, e "Outros olhos".

Com equipamentos simples, começou a produzir algumas músicas e aproveitou também composições antigas. A cada gravação surgiam novas ideias para novas composições e assim foi surgindo o setlist do álbum. Com a ajuda de um amigo e produtor musical, Igor Mousinho.

Sobre a música “Outros olhos”, canção feita em parceria com um amigo de Goiânia chamado Rogério Nacaxe, ele diz que fala sobre enxergar a vida com outros olhos, não apenas com os olhos físicos, mas também com os olhos do coração e da espiritualidade.

Já a canção “Meu sol (ela)” ele diz que tem uma história muito bacana e retrata bem a situação que as pessoas vivenciaram durante a pandemia com o distanciamento social e a aproximação das pessoas pelas redes sociais.

E foi exatamente por uma rede social (Instagram) que conheceu a coautora da canção, Ivanda Costa, que é musicista, cantora e compositora da cidade de Igarapé- Miri. Com o conhecimento do trabalho dela pela rede social ele se apaixonou, amou a voz e as composições da artista e fez um primeiro contato.

Músico, multi-instrumentista, cantor, compositor, escritor e produtor musical. Tom Weiss é de Salvador, Bahia, mas criado em Minas Gerais. A vida na música começa na infância, por incentivo de uma família completamente musical.

“Aos 4 anos já cantava nos cultos da igreja que meu avô̂ pastoreava. Aos 10 anos tive meu primeiro contato com um instrumento musical: a gaita. Aos 11 a bateria, aos 12 teclado e finalmente aos 13 o violão, o meu mais fiel companheiro desde então. Aos 18 anos me mudei para Barcarena para começar uma vida nova. Aos 20 anos fiz meu primeiro show num bar chamado Ilhas Bar, de lá pra cá não parei mais. Tocando nas noites de Belém, Castanhal, Barcarena, Salinas, Abaetetuba, Capitão Poço, Parauapebas, Mãe do Rio entre outras cidades há mais de 20 anos”, disse o artista.

Tom já se apresentou em vários locais na capital paraense como Estação das Docas, Assembleia Paraense, Cervejaria Oficial, Black Dog, Cosanostra, Seu pai artesanal, Hoppy pig, Boteco do camarão, Mormaço e entre outros espaços.

Agende-se:

Show de lançamento do álbum InfinitaMente do cantor Tom Weiss Data: 14/07

Hora: às 12h

Na Praça de alimentação do shopping Bosque Grão-Pará.