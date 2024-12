Tom Jobim: 30 anos sem o maestro do Brasil

No mosaico de situações narradas em sequência na canção "Águas de Março" bem que poderia ser acrescentada a saudade pelo maestro Tom Jobim para ser também realçada com o refrão "são as águas de março fechando o verão / é a promessa de vida no teu coração". Isso porque a vida e obra desse compositor e músico carioca permanecem latentes na cultura nacional, 30 anos após a morte de Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que se completam neste domingo, dia 8. Entre os admiradores de Tom se incluem artistas paraenses que têm nele uma referência para seus trabalhos e sonhos musicais. O maestro morreu nos EUA, em 8 de dezembro de 1994, sofrendo uma parada cardíaca, aos 67 anos de idade, mas deixou um legado imorredouro e em escala mundial para a música.

Isso pode ser comprovado mediante a audição de "Garota de Ipanema", "Desafinado", "Eu sei que vou te amar", "Wave", "Chega de Saudade", "Lígia", "Luiza", "Retrato em Branco e "Preto", "Sabiá", "Samba do Avião", "Insensatez", "Dindi" e tantas outras gemas da música brasileira. O brilho musical de Tom conviveu com parceiros de primeira grandeza, como o "Poetinha" Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Hollanda, o paraense Billy Blanco e outros letristas, além de intérpretes como Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, Ella Fitzgerald e Frank Sinatra.

Tom Jobim e o parceiro Vinícius de Moraes: música de altíssima qualidade (Foto: autor desconhecido / Instituto Tom Jobim)

No coração paraense

A cantora paraense Leila Pinheiro conheceu de perto o maestro Tom. "Em 1982 fui à casa do Tom, (levada pelo produtor do meu primeiro álbum), para pedir uma música inédita. Pessoa simples e generosa, abriu a porta pra nós, ele mesmo, e foi direto para o piano. Já sabia que eu era paraense, que estava iniciando minha carreira e me presenteou com 'Espelho das Águas", música e letra dele. E aceitou meu convite para me acompanhar ao piano neste primeiro álbum. Foi um dos melhores presentes que a vida me deu", conta a cantora. Ela era afetuosamente chamada de "Paraense" pelo maestro. " 'Olá, Paraense! Vamos gravar juntos, Paraense!', dizia ele", detalha Leila.

Além dessa primeira gravação com Tom Jobim em "Espelho das Águas", houve outros momentos especiais. "E além da 'Valsa Brasileira' (para o Songbook de Edu Lobo), que gravamos um pouco antes dele partir, cantei 'Falando de Amor' com ele ao piano, num Especial de Fim de Ano para TV", relembra Leila Pinheiro. Leila pontua que quando começou a cantar e a torcar profissionalmente "o senti muito fortemente nas minhas escolhas, sempre muito ricas em melodia e harmonia".

"Ele é a base da música que faço. Me formou como pessoa e como artista. Além da música, Tom me ensinou a amar a natureza, os animais, a floresta, cantados fartamente em sua obra. Ouvindo o piano do Tom entendi para sempre que o menos é mais. Ele era mestre - com poucas notas (as melhores) estava tudo dito. Ter conhecido o Tom no meu começo de carreira, foi decisivo pra eu me tornar a artista que sou e um dos melhores presentes que a vida me deu", enfatiza Leila. "Tom dizia: 'Desde que me lembro de mim, gosto de música". Isso fala muito do Maestro Soberano, que deu ao Brasil e ao mundo, a sua música - ao mesmo tempo simples e de extremo requinte", completa.

Gênio

Tom Jobim foi uma das pessoas com quem a cantora paraense Fafá de Belém teve uma estreita amizade, como ela mesma diz, e que a artista as coloca acima do bem e do mal. "Eu coloco nessa lista Jorge Amado, Zélia Gattai, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. O Tom era uma figura que levitava, era um gênio absoluto e no momento em que eu fui muito perseguida logo depois da campanha das Diretas, o maestro Tom Jobim foi a única pessoa que levantou para me defender e para denunciar uma campanha podre e sórdida contra uma menina, segundo ele, né?, que apenas dava a sua imagem à democracia e ao que ela acreditava", conta Fafá.

Tom e Fafá em 1991 Cantora e maestro se tornaram amigos a partir da música (Foto: Luis Tripoli)

A cantora lembra com saudade do maestro. "Ele, Tom Jobim, faz muita falta, porque era aquele gênio absolutamente gentil, sinceramente gentil". "Tom e a obra são uma coisa só", completa.

Outra admiradora da obra de Tom Jobim é a cantora paraense Lucinnha Bastos. "Tom Jobim é uma enciclopédia musical para todo músico, todo artista. Um cara que era de uma inteligência à frente do seu tempo, um cara que conseguia misturar elementos da música popular, da música clássica, um cara que internacionalizou a música brasileira e a música dele que mais marcou, na minha carrreira, foi 'Tereza da Praia', que ele compôs com Billy Blanco, nosso amado querido velhinho Billy Blanco, paraense, e que eu cantei tanto", diz. Billy compôs com Tom a "Sinfonia do Rio de Janeiro".