Tom Holland revela que tem grupo de WhatsApp dos 'Aranhas' com Tobey Maguire e Andrew Garfield

Filme de maior sucesso no momento, 'Homem-Aranha: Sem Volta Pra Casa' tem brincado com a imaginação de fãs. O atual protagonista dos filmes do 'teioso', Tom Holland, revelou aos fãs que mantém contato com os antigos 'Peter Parker' nas telas, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

"Na verdade, temos um grupo WhatsApp. Sim, temos... Não sei como foi aconteceu ou como foi configurado, mas... encontramos Tobey em um restaurante japonês um tempo atrás e peguei o número dele, então - acho que sim, eu criei.", disse Tom em entrevista para a BBC Radio 1.

Tom, o mais novo do trio, afirmou que é o único que fica mandando mensagens no grupo. "Fiquei: 'Caras, ouçam, não podemos todos compartilhar os números uns dos outros e ter um grupo? Acho que sou o único que falou nele... 'E aí, outro Homem-Aranha? É o bebê Homem-Aranha aqui, como vai?", reforçou.

'Homem-Aranha: Sem Volta Pra Casa' estreou nos cinemas brasileiros no último dia 16 e está quebrando recordes de bilheteria.