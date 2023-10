Titi Müller anuncia fim do namoro com Lívia Lobato

Mais uma notícia de separação no mundo dos famosos. Titi Müller contou em suas redes sociais que não está mais namorando com Lívia Lobato. A apresentadora compartilhou uma publicação da ex com um texto sobre o fim do relacionamento para elas como namoradas e confirmou a informação no último domingo, 1, nos stories de sua conta no Instagram.

Na publicação, a apresentadora falou "estou aqui com a Lívia, minha deusa, minha sensata, minha feiticeira. Nós anunciamos o fim da nossa relação oficial enquanto namoradas (...). Obrigada pelo carinho, seguimos aqui, está tudo bem".

As duas tornaram a relação pública em julho deste ano, quando postaram uma foto com um beijo nas redes sociais. Na época, a apresentadora contou que não esperada a repercussão que a notícia teve e nem o choque das pessoas. "Gente, eu sempre falei que sou 50% sapatão. Qual o espanto?", disse ela.

Confira o post em que a apresentadora expôs a relação: