Tierry canta com Gabi Martins em programa de TV e gera dúvidas sobre término

O cantor Tierry e Gabi Martins cantaram juntos ontem o single ‘Prints’, no programa ‘Música Boa Ao Vivo’, no Multishow, apresentado por Ivete Sangalo. Após o término da canção, o cantor e compositor deu um beijo na testa da ex-BBB.

Muitos seguidores comentaram sobre a cena e ficaram com dúvidas sobre uma suposta volta do casal. “Gente, Gabi Martins e Tierry não tinham terminado o namoro? Eu to chocado com eles cantando de mãos dadas agora no ‘Música Boa’”; “Ué, mas Gabi Martins e Tierry não terminaram? Tão cantando juntos no ‘Música Boa (risos), coragem” ,foram algumas mensagens de seguidores.