Tiago Júlio apresenta 'Transvendo o mundo' nas plataformas digitais

Usando o hibridismo da linguagem literária e visual, o escritor e jornalista Tiago Júlio Martins apresenta o projeto "Transvendo o mundo", nesta quarta-feira (24), às 18h30, com o primeiro videopoema "A infância". O projeto é resultado de um trabalho de pesquisa que reúne dez videopoemas relacionados com as relações de afeto do escritor.

Tiago Júlio explica que o material foi pensado para as redes sociais e usando de linguagens híbridas entre a literatura e o audiovisual. "Sou formado em Comunicação Social e tenho especialização em audiovisual e diante disso venho trabalhando com esses dois recursos, pois já venho sendo bem atuante nas redes sociais", disse o escritor.

O projeto é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), Governo do Estado, com parceria com a Associação Fotoativa e recursos do Governo Federal, através do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura. A ideia de inscrever o projeto de pesquisa no edital da Lei Aldir Blanc veio com o desejo de expandir o trabalho que já fazia nas redes sociais.

“Eu tenho um Instagram literário onde posto meus poemas e videopoemas. Portanto, é um trabalho que já venho realizando e quando surgiu a oportunidade do edital eu fiz a inscrição, pois antes de eu ganhar o prêmio, meus equipamentos eram muito precários e limitados. Não tinha muitos recursos. Agora que fui premiado, posso desenvolver um trabalho com mais consistência e muito mais qualidade”, comemora.

Os dez videopoemas poderão ser assistidos gratuitamente nas mídias sociais do artista. Todos os poemas são inéditos e foram pensados para o projeto. Tiago explica que o critério de escolha para a seleção do material não segue, efetivamente, uma ordem cronológica, mas sim momentos e relações que marcam a vida do escritor.

"Nesse primeiro videopoema eu falo da minha infância no bairro da Marambaia, onde recordo as festas juninas, que hoje em dia já não são como naquela época. Os outros vídeos vão seguindo uma continuidade de sentimentos e experiências que marcaram também a minha adolescência e fase adulta", explica.

O material pode ser conferido tanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook e YouTube. Os vídeos serão postados duas vezes por semana: quarta e sábado, sempre às 18:30h, até o dia 27 de março.

Após a liberação dos dez vídeos, o escritor programa para o mês de abril duas lives interativas, onde o artista irá expor sequencialmente as obras e falará sobre seu processo criativo. “Irei entrar em contato com possíveis parceiros do projeto para fazermos uma troca, uma mediação. Quero alcançar outros públicos e não me restringir apenas ao meu”, finaliza.

Tiago Júlio Martins é escritor, poeta, jornalista e roteirista. Publicou em 2016 seu primeiro livro, a autobiografia “TARDIS”, com uma tiragem que esgotou na semana de lançamento. Em 2018, publicou na Amazon a versão digital do livro, intitulada Cabeça Bipolar, que possui, neste momento, mais de 1.000 downloads, entre pagos e gratuitos.

Tiago é também roteirista do curta-metragem “Ao Quadrado” e corroterista do curta experimental “Surto”. Atualmente, atua como freelancer enquanto se dedica, paralelamente, a atividades artísticas. Entre outras premiações, destacam-se seleções de trabalhos nos festivais “Te Aquieta Em Casa”, do Governo do Estado do Pará, “Embalando A Arte Na Rede”, da Prefeitura Municipal de Belém, e “Festival UP”, a nível nacional, todos em 2020. Além disso, ganhou, por votação popular, duas categorias dos “Prêmios Literários 2020”, organizados pela Academia Paraense de Letras E Artes: “Melhor Poeta” e “Melhor Conjunto Da Obra.” “Outubro” é seu segundo livro.